El ex entrenador del Cacique señaló que se debe ver el rendimiento del arquero en los últimos cuatro partidos antes de definir su renovación.

Colo Colo está a un paso de conseguir el gran objetivo que se planteó para la temporada 2026, porque una victoria lo separa del título de la Liga de Primera, el que irá a buscar este domingo.

Los albos serán visitantes de Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, y si suman una victoria, ganarán el título número 35 de su rica historia.

Uno de las situaciones que zanjó el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es el nombre del arquero titular, ya que Vozinha se quedó con el puesto. Ahora, se empieza a hablar de la continuidad del caboverdiano de cara a 2027.

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Gualberto Jara habla de la continuidad de Vozinha

El contrato de Vozinha con Blanco y Negro es por seis meses, renovable por una temporada más si es que juega el 50% de los minutos en los que estuvo disponible en Colo Colo. En diciembre hay que definir su continuidad.

Sobre la situación del africano habló el ex DT albo Gualberto Jara, quien le dijo a RedGol que hay que analizar bien el caso del portero, porque cree que su rendimiento en los últimos cuatro partidos será clave.

Vozinha ahora es fijo en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Primero debemos evaluar las condiciones en las que cerrará este año. Realmente no sabemos exactamente qué puede resultar, si se queda, si vino por seis meses, o si el jugador está contento o no. Son todas esas situaciones son claves, independientemente del aspecto económico”, sostuvo el paraguayo.

Vozinha, a pesar de los rumores, está cada vez más contento con su vida en Chile y tener la opción de jugar la Copa Libertadores 2027 es una de las situaciones que lo empujan a seguir en Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo será campeón del torneo 2026 si vence este domingo a Ñublense .

será campeón del torneo 2026 si vence este domingo a . Vozinha , arquero titular de Fernando Ortiz , definirá su continuidad contractual en diciembre.

, arquero titular de , definirá su continuidad contractual en diciembre. El contrato de Vozinha se renueva por un año si disputa el 50% de minutos.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera