El 12° Juzgado de Garantía de Santiago dictó medidas cautelares contra el ex futbolista por abusos reiterados a tres menores de su familia.

Luego de su detención durante este miércoles en la comuna de Los Vilos, el ex futbolista Francisco Huaiquipán fue puesto a disposición de la Justicia para ser formalizado tras la acusación en su contra por violación de una menor de edad.

Al otrora jugador de Colo Colo lo trasladaron hasta el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputó por abusos sexuales y violaciones reiteradas contra tres menores de su familia, que ocurrieron entre los años 2009 y 2023.

Por estos delitos, se dictaron medidas cautelares en contra de Huaiquipán, quien mientras dure la investigación estará en prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1, dada la alta penalidad de los delitos imputados y el riesgo para las víctimas.

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Abogado de Huaiquipán afirma que es “absolutamente inocente”

El legista que se hizo cargo de la defensa del ex jugador, Darío Gajardo, manifestó públicamente que su cliente es “absolutamente inocente de todas y cada una de las imputaciones en su contra”, además de cuestionar ciertos aspectos de la investigación.

Según el abogado de Huaiquipán, hay hechos entre los años 2012 y 2014 donde “no recuerda estar siquiera remotamente en los domicilios en los cuales se imputan la ocurrencia de estos acontecimientos”, además cuestionó las declaraciones de las víctimas y del circulo familiar que sería testigo.

“Luego de una investigación que lleva 23 meses de duración, no existe un correlato psicológico, no existe una pericia que de cuenta de que estos relatos sean creíbles“, aseguró el abogado Gajardo.

Cabe señalar que la defensa de Huaiquipán solicitó como medidas cautelares su arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento y de toda forma de comunicación con las víctimas, además de una fianza o caución de $1 millón de pesos para “garantizar su comparecencia”. Todas se rechazaron por la Justicia.

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En síntesis