El Parque Estadio Nacional albergará a cerca de 700 deportistas de ocho países entre el 8 y el 12 de noviembre, en un ensayo general clave para la primera cita mundial de Olimpiadas Especiales en América Latina.

Santiago se alista para vivir un importante hito inclusivo y deportivo. Entre el domingo 8 y el jueves 12 de noviembre, el Parque Estadio Nacional se convertirá en el escenario central de los Juegos Preparatorios Rumbo a Santiago 2027, evento internacional que reunirá a cerca de 700 atletas provenientes de Chile, Canadá, China Taipéi, Hong Kong, Malta, Paraguay, Puerto Rico y Eslovaquia.

El certamen funcionará como el gran ensayo operativo previo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 -el movimiento deportivo más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual, con más de cinco millones de deportistas en 192 naciones-, hito que por primera vez en la historia se llevará a cabo en América Latina y en el hemisferio sur.

Durante cinco días, las delegaciones competirán en atletismo, básquetbol 3×3, fútbol 7, futsal y natación, combinando formatos tradicionales y de Deportes Unificados (equipos integrados por personas con y sin discapacidad).

Los deportes se toman Santiago. Photo: LOC/Marvin Ibo Güngör

La fiesta deportiva arrancará formalmente este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas con la Ceremonia de Apertura en el Centro de Tenis del Estadio Nacional, mientras que el acto de Clausura se realizará el jueves 12 a las 19:00 horas en el Centro de Deportes Colectivos (CECO). Para la organización internacional, la cita va más allá del rendimiento físico. “Los atletas de Special Olympics vendrán a superar sus límites, a buscar su mejor marca personal y a representar a un movimiento que anima a todas las personas a ser valientes. Queremos aprovechar esta energía para impulsar unos Juegos Mundiales 2027 extraordinarios, que inspiren a una nueva generación y dejen un legado duradero”, sostuvo David Evangelista, presidente y director ejecutivo de Special Olympics.

Desde la perspectiva institucional y gubernamental, el evento permitirá testear a fondo la infraestructura y los servicios del principal recinto deportivo del país. De cara a la cita planetaria fijada entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 -donde se espera a más de 6.000 deportistas de 170 países-, el Comité Organizador Local (COL) evaluará en condiciones reales la operación de los recintos, la red de transporte, los sistemas de acreditación y la atención a las delegaciones.

“Los Juegos Preparatorios van a demostrar lo preparado que está el Estadio Nacional para recibir este evento. No solo estamos poniendo a prueba nuestra capacidad para recibir el próximo año a más de 170 países, sino que estamos impulsando políticas públicas concretas para que la inclusión sea una constante en el deporte chileno”, enfatizó el ministro del Deporte, Francisco Riveros.

Por su parte, el director ejecutivo de Santiago 2027, Rodrigo Gardella, remarcó que el objetivo central es construir un legado perdurable que genere mayores oportunidades de integración en las 16 regiones de Chile.

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