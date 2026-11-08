El puesto más competitivo de Colo Colo: Los cuatro porteros que marcaron la conquista de la estrella 35

Fernando Ortiz tuvo que enfrentar una compleja situación bajo los tres palos, y utilizó tanto a De Paul, Maureria y hasta Vozinha tras el Mundial.

Colo Colo logró la hazaña y vuelve a gritar campeón, ahora en Chillán. En la fecha 27 se consiguió el principal objetivo de la temporada: conquistar la liga de primera y bajar la soñada estrella 35.

Con Fernando Ortiz en la banca, el Cacique logro dejar atrás una paupérrima campana en el año centenario y marcó diferencias en el campeonato nacional. Rendimiento sobresaliente sobre la U y Católica, pero que no estuvo ajeno a complicaciones. Especialmente en el arco.

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“Priorizo la competencia a la hora de tomar una decisión. El que esté mejor va a jugar, así de simple”, enfatizó el adiestrador trasandino. Lo que se reflejó todo el año.

Es que el puesto nunca estuvo asegurado y las lesiones junto a irregulares rendimientos, provocaron el cambio bajo los tres palos. La campaña comenzó con Fernando De Paul desde la pretemporada. El “Tuto” estuvo en los primeros 9 partidos.

Fernando De Paul inició el año como titular y capitán de los albos. Pero grave lesión lo sacó del arco

Incluso se alzó como capitán por sobre Arturo Vidal. Sin embargo todo se derrumbó en la fecha 9 ante Palestino. El golero sufrió una desinserción de isquiotibiales, es decir: una rotura completa de tendones proximales en la pierna derecha. Lo que provocó su salida y ausencia por varios meses.

Un dolor de cabeza de aquellos para el “Tano”. Pero que logro solventar apuntando hacia el tesoro más preciado por los albos: su cantera. En su lugar irrumpió el joven Gabriel Maureria. El portero de 1,93 centímetros le ganó la pulseada a Eduardo Villanueva y se quedó con el puesto. En total sumó 14 partidos y hasta logró triunfos en dos clásicos.

Gabriel Maureira asomó como el arquero revelación del 2026

Pero vino el Mundial 2026 y una de las revelaciones fue Josimar Días. Mientras el Cacique jugaba contra la Copa Chile, en Cabo Verde brillaba con luces propias el también conocido como Vozinha.

Tan buena fue la campaña del portero de 40 años que fue elegido como el mejor portero del Mundial. Luego fue nominado al Balón de Oro y terminó sexto en el premio Lev Yashin. Con esos pergaminos llegó el ofrecimiento de Colo Colo y lo aceptó de inmediato. En el Cacique llegó al segundo semestre y sumo cuatro partidos en la Liga de Primera.

Al principio tuvo un inicio dubitativo ante Huachipato y Deportes Concepción. Pero la goleada que sufrió el Cacique frente a Coquimbo, lo dejó como primera opción en el arco por sobre Maureria.

Vozinha se transformó en el nuevo candado del Cacique

El caboverdiano recibió el respaldo de Ortiz y no soltó el puesto. Sus voladas destacaron frente a Palestino, la “U” de Concepción y Ñublense, para asegurar el título.

Y aunque no sumo minutos existió una cuarta opción que no bajo los brazos y peleó por la titularidad cada vez que pudo. Es que Eduardo Villanueva fue el más regular ya que consiguió 24 citaciones. Su rendimiento destacó en Copa chile y Copa de la Liga. Por lo que también aporto con su granito de arena apurando a sus compañeros en el anhelado puesto bajo los tres palos.

Eduardo Villanueva aportó su granito de arena peleando el puesto y apretando a sus compañeros por la titularidad.

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¿Qué pasará con los porteros de Colo Colo?

Ahora con la conquista de la estrella 35, tal como indicó Aníbal Mosa, se empiezan a analizar las renovaciones. Vozinha tiene contrato hasta final de año. Pero va rumbo a renovar por la cláusula que puso al cumplir con minutos en cancha.

Gabriel Maureira tiene contrato vigente hasta 2029. Mientras que Eduardo Villanueva tiene vínculo hasta 2027. El caso más complejo es Fernando De Paul que finaliza su contrato en diciembre. El portero de 35 años ya empieza a sonar en diversos equipos, y podría ser el gran damnificado de cara al próximo año.