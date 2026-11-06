El técnico argentino volvió a ser consultado por las informaciones que lo ponen afuera del Cacique y lejos de cambiar su opinión, dejó en claro cuál es su postura.

Ad portas de conquistar el primer título de su carrera como entrenador en Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz no pierde el foco, incluso ante los múltiples rumores sobre su futuro para la temporada 2027 que lo vinculan con el fútbol mexicano.

Y no es el único, porque durante esta semana apareció oficialmente su nombre para ser el nuevo técnico de Racing Club en su país natal. Incluso, aparecieron conversaciones antiguas donde el propio Tano expresaba su deseo de tomar el banco de La Academia.

Pues bien, en la previa al duelo que Colo Colo enfrenta a Ñublense en Chillán, donde puede ser campeón, se le volvió a consultar a Ortiz por su futuro. Lejos de cualquier especulación, el DT trasandino mostró la tranquilidad de siempre para responder.

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Ortiz aclara los rumores desde México y de Racing

Sobre cómo asimila estas noticias, comentó que “yo lo vivo de la misma forma en que lo he hecho todo el año. Siempre salieron episodios que, como estoy en un lugar muy observado y de lo que genera ser el técnico del club más grande de Chile, lo tomo de la misma manera. Para bien y para mal“.

En esa línea, Fernando Ortiz es enfático en advertir que “yo tengo contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre y vivo el día a día. No voy más allá. Eso me da la tranquilidad de hacer las cosas bien y pensar al día siguiente”.

Incluso, el Tano fue más allá e insistió en que “el día que finalice mi contrato o hable con el presidente, la prioridad la va a tener el club con el que trabajo“. Aunque el escenario puede cambiar después del domingo.

Los números del “Tano” con Colo Colo en 2026

En 41 encuentros entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, Fernando Ortiz posee un rendimiento del 71.54 por ciento, el mejor de su carrera como técnico, con un total de 27 victorias, siete empates y siete derrotas.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, Colo Colo visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas.

En síntesis