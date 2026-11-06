Los cruzados se mueven hace rato en el mercado para dar con el nuevo portero. Tras tres años brillando en su club, hay nuevo candidato para arribar al Claro Arena.

En U Católica se lanzaron con todo al mercado para buscar a su arquero 2027. Mientras Darío Melo le quitó el puesto a Vicente Bernedo, en los cruzados ya se mueven por potentes nombres bajo los tres tubos.

El primero de ellos es Fernando de Paul. El periodista Coke Hevia dijo en Radio Pauta que “ya hay un contacto con su entorno para cachar qué onda. Es un líder, para ser titular”.

Sin embargo, en las últimas se sumó otro potente nombre a la lista de posibles metas de la franja. Nacido en Colo Colo y con pasos por múltiples equipos chilenos, desde Viña del Mar llega la nueva obsesión de la UC.

U Católica se va a la segura con la experiencia

Ignacio González es el nombre que baraja U Católica para hacerse de los guantes el próximo año. El golero de Everton termina contrato a fin de año en la Ciudad Jardín y ya es seguido desde el Claro Arena.

Photosport

“Desde la Universidad Católica se contactaron con el entorno del portero Ignacio González para preguntar condiciones”, informó el periodista Renzo Luvecce. De concretarse, sería el gran salto del golero de 36 años.

El nacido en Colo Colo lleva tres años defendiendo el arco de Everton, siempre siendo habitual titular. Registra pasos también por O’Higgins, Antofagasta y Copiapó, entre otros.

ver también La curiosa petición de Universidad Católica para el clásico contra Colo Colo: “Que peleen la corona con nosotros”

En Macul nunca pudo establecerse como un titular y sus principales campañas fueron en clubes de provincia. Hoy, a sus 36 años, es uno de los apetecidos nombres en el próximo mercado de pases del fútbol chileno.