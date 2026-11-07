Los Xeneizes derrotaron a Defensa y Justicia de Leandro Fernández con un agónico tanto.

Un lindo desenlace vivió el fútbol argentino para conocer a nuevo campeón del torneo anual. Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón terminó dando la vuelta olímpica.

En el caótico torneo trasandino hay títulos dentro de los títulos. Si bien todavía faltan los playoffs, este fin de semana se jugaba la última fecha de la fase regular y estaba en juego el torneo anual. La copa Chiqui Tapia como fue apodada por la polémica consagración de Rosario Central en 2025.

Final de película para Boca Juniors

Boca Juniors estaba igualado con Argentinos Juniors de Brayan Cortés en la tabla del 2026. Ambos tenían 60 puntos, mientras el tercero en la discordia era Rosario Central de Vicente Pizarro con 59 unidades. Pocos esperaban un final tan emocionante y con chilenos como protagonistas.

Los Bichos Colorados de Cortés quedaron fuera de la disputa rápidamente por culpa de Huracán, ya que los superó por 2-0. El segundo tanto fue obra de Bruno Barticciotto, dejando sin fiesta al club de La Paternal.

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De este modo, solo Boca y Central tenían opciones de dar la vuelta olímpica. Con Pizarro como titular, los Canallas ganaban por 2-0 en el Gigante de Arroyito frente a Estudiantes de Río Cuarto, mientras los Xeneizes no podían vencer a Defensa y Justicia de Leandro Fernández en La Bombonera.

Todo cambió en los descuentos. Enner Valencia aprovechó una mala salida del arquero rival y anotó el 1-0 en el 96′. En ese entonces, en Rosario se generó una confusión y los hinchas canallas invadieron su cancha pensando que eran campeones, pero no, los campeones eran los Xeneizes. Papelón total de los seguidores de Central.

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Con el gol de Valencia, Boca terminó siendo el ganador del torneo de la tabla anual. Si bien Carlos Palacios y Williams Alarcón no ingresaron, se anotan su primer título con la camiseta de los Xeneizes.