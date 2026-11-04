Este sábado 7 de noviembre a las 17:30 horas se conocerá al ganador de la clasificación acumulada del año entre Boca Juniors, Argentinos y Rosario Central.

Este sábado 7 de noviembre se disputará la última fecha de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 en el fútbol argentino, que no sólo definirá los clasificados a Playoffs, también dirimirá al ganador de la Tabla Anual que entrega título oficial.

En esta instancia, habrá cuatro futbolistas chilenos involucrados en la disputa de este trofeo que el 2025 estuvo marcado por la designación “por escritorio” de Rosario Central en las oficinas de la AFA, a manos del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Las referencias son para Carlos Palacios y Williams Alarcón en el actual líder de la Tabla Anual, Boca Juniors, del arquero Brayan Cortes en Argentinos Juniors y del volante Vicente Pizarro en el cuadro canalla. De estos tres saldrá el campeón del fútbol argentino.

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Cuatro chilenos protagonizan definición del fútbol argentino

Los tres equipos involucrados en esta pelea verán acción el sábado 7 de noviembre a partir de las 17:30 horas, en una triple tanda de encuentros que se disputarán tanto en Buenos Aires como en Rosario.

En La Bombonera, Boca Juniors recibirá al Defensa y Justicia del volante nacional César Pérez. Por su parte, Argentinos Juniors enfrentará al Huracán de Leonardo Gil en el Diego Maradona del barrio La Paternal. Finalmente, Central jugará en el Gigante de Arroyito con el descendido Estudiantes de Río Cuarto.

El único de los tres que depende de sí mismo para ser campeón es el xeneize, pues el primer criterio de definición en caso de igualdad de puntos es diferencia de goles, donde supera con +22 al Bicho que tiene +12. El Canalla está un punto más abajo y depende de lo que ocurra en las otras canchas para celebrar.

Así está la Tabla Anual 2026

En síntesis