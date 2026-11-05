Mientras sigue alejado del proceso de Nicolás Córdova en La Roja, el antofagastino fue clave en la victoria por 3-1 a Gremio que lo mantiene líder a seis puntos de ventaja del Palmeiras.

En lo que a estas alturas ya no es una novedad, el volante Erick Pulgar es la ausencia más notable en la nómina de la Selección Chilena que sigue dirigiendo interinamente Nicolás Córdova, siendo el mejor futbolista nacional que juega en el extranjero.

Mientras una eventual vuelta a La Roja se ve cada vez más lejana, donde realmente exhibe su mejor rendimiento es en Brasil, donde comanda el mediocampo de un Flamengo que se mantiene como líder a cuatro fechas del término de la temporada.

En el Estadio Maracaná, y por la jornada 34 del fútbol brasileño, Pulgar fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria por 3-1 ante el Gremio de Porto Alegre, donde el antofagastino asistió al colombiano Jorge Carrascal que con una lucida jugada habilitó a Pedro para el segundo gol del encuentro.

Gracias a esta nueva victoria, el Flamengo se mantiene como el exclusivo líder de la competencia local con 76 puntos, le saca distancia de seis al escolta Palmeiras y ya aseguró su clasificación para la fase de grupos en Copa Libertadores 2027.

Los números de Pulgar con Flamengo en 2026

La actual temporada es consagratoria con la camiseta rubronegra para el volante chileno, pues no sólo se ganó la titularidad pese a la fuerte competencia que tiene en el club, sino que logró renovar su contrato hasta diciembre del 2029 para convertirse en el nacional mejor pagado del planeta.

Entre Brasileirão, Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Libertadores y Recopa, Erick Pulgar suma hasta el momento un total de 3.070 minutos en 39 encuentros, en los que registra tres goles, con 12 tarjetas amarillas y una expulsión.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

El Flamengo del Shimbi recién tendrá actividad a la vuelta de la fecha FIFA, cuando el miércoles 18 de noviembre reciba en Maracaná al Athletico Paranaense desde las 20:30 horas. Recordar que este partido se podrá en vivo y de forma gratuita por el canal de YouTube del Mengão.

En síntesis