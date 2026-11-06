El golero de 29 años recibió una convocatoria al seleccionado campeón del mundo y se declaró emocionado, aunque explicó a qué se debió que contuvo el llanto.

Álvaro Vallés ha sido un bastión de la campaña que ha desarrollado durante la temporada 2026-2027 el Betis de Manuel Pellegrini. El arquero no sólo se ha consolidado como un indiscutido en las alineaciones del experimentado DT chileno.

También ha ofrecido actuaciones de altísimo nivel que lo llevaron a meterse a una convocatoria de Luis de la Fuente en la selección de España. Como aquel partido ante el Real Madrid en que le tapó un penal al mismísimo goleador francés Kylian Mbappé, por ejemplo.

En 11 partidos ligueros, Vallés recibió 15 conquistas y en cinco ocasiones logró mantener su arco invicto. De hecho, el meta de 29 años llegó al cuadro verdiblanco tras estar cinco meses sin club luego de su salida de U.D. Las Palmas. Y su apuesta de ponerse a las órdenes del Ingeniero Pellegrini salió muy bien.

Álvaro Vallés ha tenido un nivel muy alto que lo llevó a la selección española. (Fran Santiago/Getty Images).

Al punto que se ganó un llamado a la selección campeona del mundo. “Con mucha ilusión, muy emocionado. No he llorado por vergüenza. Para eso trabajo día a día y es lo que estábamos buscando”, reconoció Vallés luego de este oportunidad que deseaba por mucho tiempo.

“Por fin ha llegado esta recompensa y a disfrutarla al máximo. Y aprender de los mejores. Siempre me han preguntado si merecía la pena ese año en blanco para volver a casa. Y acá está la respuesta. Estoy disfrutando mucho este año”, agregó el golero oriundo de La Rinconada, quien se formó en las inferiores béticas.

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Álvaro Vallés elogia a los arqueros del Betis de Manuel Pellegrini tras ser citado a la selección española

Para Vallés, la competencia que hay entre los porteros del Betis que dirige Manuel Pellegrini ha sido fundamental para el rendimiento que ha ofrecido en la primera parte de la campaña. “El año pasado fue más de transición después de estar un tiempo parado”, aseguró el golero. Los otros citados fueron David Raya del Arsenal, Unai Simón del Athletic Club de Bilbao y Joan García del Barcelona.

La reacción de Álvaro Vallés tras atajarle un penal a Kylian Mbappé. (Fran Santiago/Getty Images).

“Está dando sus frutos gracias al trabajo diario con mis compañeros y con Toni (Doblas). Nos entendemos muy bien, tenemos un ambiente muy sano”, afirmó Vallés, quien apuntó al duelo que tiene con Diego Conde por un lugar en las oncenas titulares.

Algo que, por lo pronto, pertenece irrestrictamente a Álvaro Vallés. “Prueba de eso es la competitividad y la evolución que estamos teniendo”, sentenció el meta de 29 años, quien afina detalles para visitar al Elche de Lucas Cepeda en la fecha 12.

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¿Cuándo juega el Betis por la fecha 12 de la Liga 26-27?

Elche recibirá al Real Betis este domingo 8 de noviembre a contar de las 10 de la mañana, según el horario de Chile continental.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto de La Liga 26-27 con 23 puntos al cabo de 11 partidos disputados.