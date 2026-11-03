El Ingeniero fue consultado por su futuro, en medio de duelo clave por la cima de Champions League. Habló de que "las cosas fluyen solas".

Manuel Pellegrini volvió a ser noticia en el Real Betis, donde en el equipo andaluz ya piensan en una eventual renovación de su contrato. El vínculo del Ingeniero con el club vence a mitad del 2027 y el presidente del equipo ya metió presión.

“Lo haremos sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que nos tenemos. Estabilidad tenemos seguro, pues en la historia hemos tenido inestabilidad. Hay un proyecto y línea clara”, dijo Ángel Haro, timonel del club español.

Y en la previa de un duelo clave por Champions League, ante Borussia Dortmund, el chileno fue consultado sobre su futuro. Si bien salió jugando y la tiró al córner, dejó una pista sobre lo feliz que está en Betis.

Pellegrini y el plan del Betis

Con contrato que vence a mediados de 2027 en Real Betis, Manuel Pellegrini sigue siendo la principal carta de la selección chilena. Sin embargo, las loas del presidente andaluz dejaron feliz al DT con miras a una eventual renovación.

Pellegrini hizo una sincera reflexión.

“Son temas que en estos momentos no tienen trascendencia, estamos pensando en el partido con Borussia. Esas cosas se van dando por distintos motivos, fluyendo solas”, dijo el chileno.

Por eso, sin mencionar a la selección y con loas al gran presente del Betis, Pellegrini dijo que “ya veremos cómo se van dando en el futuro por el lado del club y mío. Por ahora no es un tema que esté en primer lugar”.

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Real Betis visitará al Borussia Dortmund este miércoles 4 de noviembre, por Champions League. El duelo está programado a las 17.00 horas, donde de ganar el elenco del Ingeniero, seguirá en la cima del torneo.