El presidente del Betis, Ángel Haro, aseguró que esperarán el momento propicio para sentarse a conversar con Pellegrini de su renovación. "Hay aprecio mutuo", señaló.

En el Betis están encantados con todo lo que tenga que ver con Manuel Pellegrini, entrenador que le ha dado un salto de calidad al club andaluz en los últimos años.

Esto se refleja en la Champions League, torneo donde marchan en la punta tras las primeras tres jornadas. Canasta limpia es lo que ha encajado el Ingeniero con su escuadra.

Por lo mismo en España hay un tema que empieza a hacer ruido: la continuidad de Pellegrini como director técnico, pues a mediados del próximo año finaliza su contrato.

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Betis busca renovar a Pellegrini como técnico

El presidente del Betis, Ángel Haro, confirmó que la intención del cuadro sevillano es renovarlo para que se mantenga en su cargo, lo que esfumaría las chances de que llegue a la selección chilena.

Pellegrini es una estrella en el Betis gracias a su trabajo

“Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Estamos ante el mejor o de seguro está entre los dos mejores entrenadores de la historia del Betis”, dijo antes de viajar a Alemania para enfrentar al Borussia Dortmund en Champions League.

Luego confirma que esperan el momento propicio para renovarlo. “Cuando tenga que llegar eso llegará, lo haremos sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que nos tenemos”, detalló el dirigente.

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Además destaca que el Betis atraviesa por “el mejor momento desde que estoy de presidente. Estabilidad tenemos seguro, pues en la historia hemos tenido inestabilidad. Hay un proyecto y línea clara”.

Habrá que esperar lo que determina Pellegrini en las próximas semanas, pues a pesar de haberse juntado con el gerente de selecciones Felipe Correa todo el río revuelto que hay en el fútbol chileno poco ayuda para que asuma como DT de la Roja.