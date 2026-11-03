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¿Dónde ver a Betis vs Borussia Dortmund? Horario y transmisión de la UEFA Champions League

Los dirigidos por Manuel Pellegrini van por su cuarta victoria en la principal competición europea.

Por César Vásquez

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Betis tiene una difícil visita a Alemania.
© GettyBetis tiene una difícil visita a Alemania.

Una nueva semana de UEFA Champions League tiene como protagonista a Real Betis de Manuel Pellegrini. En esta ocasión, enfrentan a Borussia Dortmund en la fase de liga.

Los Verdiblancos han comenzado de muy buena manera en la actual edición de la “orejona”. Tres partidos, tres victorias, pero ahora tendrán el desafío más importante ante uno de los equipos más importantes del fútbol del viejo continente.

¿Dónde ver a Borussia Dortmund vs Real Betis?

Este encuentro podrá ser visto en TV por ESPN 2, mientras en streaming estará disponible por la aplicación Disney+.

¿A qué hora es el duelo de Champions League?

El partido de Borussia Dortmund vs Real Betis será este miércoles 4 de noviembre a las 17:00 horas, en el Signal Iduna Park de Dortmund, Alemania.

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Prueba de fuego para Betis

Real Betis comenzó venciendo a Lille en Francia, luego hizo lo propio como local antes dos campeones como Porto y Feyenoord. 9 puntos de 9 posibles, con lo cual están muy arriba en la fase de liga, pero restando cinco fechas no se pueden confiar.

Borussia Dortmund suele ser protagonista en la UEFA Champions League. De hecho, fueron finalistas en 2024, lo que demuestra su poderío. En la presente campaña tienen 6 puntos, luego de vencer a Villarreal y Sabah FK, pero cayó ante FK Bodø/Glimt.

Ahora Real Betis, en el imponente Signal Iduna Park, tendrá la oportunidad de demostrar de qué está hecho. Los Negriamarillos serán una buena vara para decirle a Europa que son un equipo serio a nivel continental.

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