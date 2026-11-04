Lo celebró el Borussia Dortmund: La desafortunada jugada que le quitó el invicto al Real Betis de Manuel Pellegrini

El cuadro alemán superó por 2-1 a los albiverdes y cortaron la racha de tres victorias al hilo del ingeniero.

Un duro traspié sufrió el Real Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League. El equipo del chileno no pudo estirar su racha y en su visita al Borussia Dortmund registró su primera caída por 2-1. Lo que estuvo marcado por una desafortunada jugada de una de sus figuras.

En la primera etapa, el Betis se hizo fuerte en tierras alemanas y hasta tuvo la chance de abrir el marcador. Tras una magistral jugada de contragolpe, Antony tuvo la chance de poner el 1-0 en el minuto 13. Pero el VAR apareció para cortar la alegría de los visitantes.

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Pero en el complemento la historia se puso color de hormiga para el cuadro del chileno. En el 49’, Fabio Silva aprovechó un rebote que dejó Valles en el área chica y con el arco a merced puso el 1-0.

SE UBICÓ EN EL LUGAR JUSTO Y APROVECHÓ EL REBOTE: Fábio Silva convirtió para Borussia Dortmund ante Betis en el Signal Iduna Park por la #CHAMPIONSxESPN. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/1dOiK1I1Fq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Sin embargo, el elenco de Pellegrini no bajó los brazos y supo reponerse al golpe. Lo que se reflejó en el marcador con la anotación de Aitor Ruibal en el 67’.

El delantero aprovechó la asistencia de Abde Ez y con remate cruzado superó la resistencia de Gregor Kobel. Por lo que puso el 1-1 y silenció el Signal Iduna Park.

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El Borussia se fue en busca del gol del triunfo y lamentablemente para el ingeniero lo consiguió en el 72’. Y justamente por la falla de uno de sus más regulares.

Es que ahora fue Konstantinos Karetsas que probó de media distancia y ahora contó con la cuota de suerte ya que a Álvaro Valles se le coló el balón por debajo de su posición y permitió el 2-1 para los locales.

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El portero había sido figura del partido con sus espectaculares tapadas. Pero falló en el momento que más lo necesitaba el Betis, y dejó escapar el empate en Alemania.

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¿Cuándo juega el Betis de Pellegrini?

Ahora el albiverde debe dar vuelta la página y enfocarse en el duelo de este domingo 8 de noviembre cuando visite al Elche de Manuel Pellegrini. Mientras que por la quinta fecha de la Champions League, recién vuelve a jugar el 24 de noviembre. Lo que también será de visita ante Slovan Bratislava de Eslovaquia.

De momento, Real Betis queda en el puesto 11° con 9 unidades, mismo puntaje que el Dortmund pero por diferencia de goles los alemanes están 12°. Por lo que estarían disputando la fase de eliminatorias tras confluir la primera fase regular.