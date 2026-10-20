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Champions League

PSG vs. Barcelona: horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE de Champions League

PSG y Barcelona chocan por la tercera fecha de la Champions League.

Por Franccesca Arnechino

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PSG y Barcelona chocan en París.
© GettyPSG y Barcelona chocan en París.

La Champions League tendrá uno de los grandes encuentros de la jornada. Paris Saint-Germain recibirá al Barcelona en el Parc des Princes, por la tercera fecha de la fase de liga del torneo.

Ambos equipos llegan con confianza tras ganar sus dos primeros partidos y buscarán un nuevo triunfo para afirmarse en la parte alta de la tabla. PSG viene de ganar por 4-2 al Manchester City, mientras que el Barcelona goleó por 4-1 al Galatasaray en su compromiso anterior.

PSG y Barcelona se enfrentan por la tercera jornada de fase de liga de la Champions League.

PSG y Barcelona se enfrentan por la tercera jornada de fase de liga de la Champions League.

¿A qué hora juega PSG vs. Barcelona?

Paris Saint-Germain y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre, desde las 16:00 horas de Chile, en el estadio Parc des Princes, en Francia, por la tercera fecha en fase de liga de la Champions League.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 5 y ESPN Premium y online vía streaming Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)

En resumen…

  • Partido: PSG vs. Barcelona.
  • Fecha: martes 20 de octubre de 2026.
  • Hora: 16:00 horas de Chile.
  • Estadio: Parc des Princes, París.
  • TV: ESPN 5.
  • Streaming: Disney+ Premium.
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