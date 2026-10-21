Por afirmar tras la polémica derrota en Atlanta que "la Copa está dirigida hacia Argentina", el organismo castigó al técnico Hossam Hassan con tres partidos de suspensión y al delantero Mustafa Ziko con cinco.

Fue una de las grandes polémicas que tuvo el Mundial 2026. Luego de la victoria épica de Argentina por 3-2 en octavos de final, la selección de Egipto lanzó duras acusaciones en contra de la FIFA, asegurando que “la Copa está dirigida” para el equipo de Lionel Messi.

Quien fue más directo en sus dichos fue el delantero Mostafa Ziko, que afirmó “el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más“, mientras el técnico Hossam Hassan dijo que “hay deseos de ver que Messi siga adelante en el torneo. Quizá tiene que ver con marketing“.

Como consecuencia de estas palabras, el Comité de Disciplina de la FIFA informó de manera oficial que tanto el atacante como el entrenador y un dirigente de Egipto fueran castigados por sus dichos, en una clara muestra de que si tocan a sus “protegidos”, habrá consecuencias.

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Por alegar contra Argentina y Messi: FIFA sanciona a Egipto

Fue la federación de fútbol de esta nación africana quien expusó en un comunicado que tanto el entrenador como el director de selecciones Ibrahim Hassan recibieron tres encuentros de suspensión, que comenzarán a aplicarse desde la próxima fecha FIFA.

Sin embargo, fue Mostafa Ziko quien tuvo el mayor castigo de la FIFA, pues recibió cinco cotejos de sanción por sus palabras, los cuales deberá cumplir desde los próximos encuentros de Egipto por las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.

Desde Los Faraónes advirtieron al respecto que “presentamos ante el Comité de Disciplina una solicitud para obtener las razones y considerandos detallados de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlos y evaluar la posición legal, previo a la adopción de medidas de apelación de acuerdo con los reglamentos aplicables”.

En síntesis