El ex dirigente puso el grito en el cielo por el conflictivo presente del Romántico Viajero por el Caso Sartor.

Federico Valdés es considerado por muchos como el mejor presidente que ha tenido Universidad de Chile desde que es una sociedad anónima. Por esta razón, rompió su silencio en un momento complejo.

El Romántico Viajero vive un periodo de mucha incertidumbre, producto de los coletazos del Caso Sartor y todo lo que rodea a las acciones ligadas a Michel Clark y Tactical Sports. El directorio fue inhabilitado por el liquidador Eduardo Godoy y la relación con la Casa de Estudios se encuentra en un delicado estado.

La columna de Federico Valdés

Federico Valdés fue el primer presidente de Azul Azul. Estuvo desde 2007, cuando la concesionaria se hizo cargo de Universidad de Chile y dejó el cargo a fines de 2011, tras ganar la Copa Sudamericana y con tres títulos nacionales bajo el brazo. El ex mandamás decidió salir al paso de todo el cachipún de pulpo que se vive en el CDA y escribió una columna en El Mercurio titulada: “Por favor, cuiden a la U”.

“Lo que no me resulta comprensible es el poco cuidado que están teniendo con la U, ese equipo de fútbol que es mucho más grande que todos los involucrados, esa camiseta azul con una U roja inmensa grabada en el pecho, a la que millones de hinchas -algunos egresados de la Universidad de Chile, como yo, y una gran mayoría que no sabe dónde queda la Casa Central- seguimos cada fin de semana”, partió señalando.

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Valdés cuestionó la última decisión de Eduardo Godoy. “Desde el punto de vista de la competencia futbolística, aunque el liquidador haya tenido razones para proceder ahora, el momento elegido para cambiar el directorio difícilmente podría ser más inoportuno. De hecho, su decisión intempestiva probablemente hará bajar el precio de las acciones que debe vender“, complementó.

Federico Valdés insistió que el cierre del año de Universidad de Chile será clave para el futuro del club. Los dirigidos por Fernando Gago luchan por clasificar a Copa Libertadores, lo cual inyecta importantes recursos económicos al equipo a la hora de traer refuerzos y retener a las figuras. Por lo anterior, el ex presidente de Azul Azul hizo un llamado a todos los involucrados en el presente del Bulla.

Federico Valdés hoy está alejado de U. de Chile.

“Por eso, insisto: a todos aquellos que les está tocando definir el futuro de la U, recuerden que esta enseña es mucho más grande que ustedes y que deben cuidarla, porque cuatro millones de hinchas estamos mirando cómo tratan a ese equipo que nos pertenece, mucho más allá de la propiedad de las acciones y el derecho a usar los emblemas”, cerró Valdés.