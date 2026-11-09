El lateral explicó el nuevo objetivo del Romántico Viajero luego de la consagración de Colo Colo.

Universidad de Chile se despidió de forma definitiva de la opción de ganar el título tras la coronación de Colo Colo. Pese a esto, Fabián Hormazábal da rápidamente vuelta la página.

Los Azules mostraron una mejoría en la segunda parte del año, pero no les alcanzó para pillar a los Albos, quienes son los nuevos campeones del fútbol chileno. Ahora los dirigidos por Fernando Gago se concentran en clasificar a Copa Libertadores.

Hormazábal mira el nuevo objetivo

Universidad de Chile si bien venció a Cobresal, no hizo un buen encuentro ante los Mineros. De hecho sufrió más de la cuentapara quedarse con los 3 puntos en Rancagua, algo que no dejó muy buena sensación en los seguidores del Bulla.

“Más o menos sabíamos a lo que juega Cobresal, bien replegado en el fondo, tratando de salir rápido. Tratamos de contrarrestarlos, pero por momentos igual nos complicaron“, indicó Fabián Hormazábal a Radio ADN.

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Ahora el Romántico Viajero ya no tiene opciones de ser campeón, por lo que solo le queda luchar por la clasificación a Copa Libertadores con Universidad Católica. Los dirigidos por Fernando Gago tienen 2 puntos de ventaja sobre los Cruzados, cuando restan 9 en disputa.

“Lamentablemente no se dio (el título). Nos replanteamos los objetivos y vamos a ir partido a partido por el Chile 2“, explicó Hormazábal. El Rayo es claro en que ahora tendrán que dar la vida para quedarse con el cupo a la fase de grupos de la Libertadores.

Hormazábal retomó la titularidad ante Cobresal por la ausencia de Maximiliano Guerrero. Imagen: Photosport

“Vamos a trabajar día a día para poder lograr el objetivo que tenemos ahora y vamos a ir con todo, trabajando paso a paso“, cerró el lateral derecho de Universidad de Chile.