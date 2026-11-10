Este retirado jugador devenido en comentarista, ganador de 12 títulos en los albos, se puso en la fila del Rey en medio de un panorama que se vislumbra complejo para que extienda su estadía en Pedrero.

Uno de los temas urgentes en Colo Colo tras consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026 es la renovación de Fernando Ortiz, quien seguramente tendrá mucho que decir sobre la continuidad de Arturo Vidal. El presidente de Blanco y Negro dijo que “está cerca” de firmarse la extensión del vínculo del DT.

Luego de asegurar la estadía del líder, Aníbal Mosa recién comenzará las negociaciones para confirmar las situaciones de algunos jugadores: como la de Álvaro Madrid, quien está a préstamo desde Everton de Viña del Mar. O la de Lautaro Pastrán, cedido por Belgrano de Córdoba.

Pero también la de Vidal. Y en ese contexto, un retirado jugador devenido en comentarista que fue capitán del Cacique apostó sus fichas por retener al Rey. “Es ahora cuando los dos se deben sentar en una oficina y solucionar los problemas que hubo”, introdujo Gonzalo Fierro en TNT Sports.

Gonzalo Fierro le recomendó a Mosa y Vidal tener una charla para resolver asperezas. (Andres Pina/Photosport).

“Todos estamos hablando de lo que puede hacer Arturo, con estos números se merece la renovación. En eso creo que no hay discusión. Ortiz es fundamental en esto. Tiene que ver si va a continuar o no”, añadió Fierro en el programa Todos Somos Técnicos.

Agregó, eso sí, un punto que puede ser clave en todo este escenario. “Una cosa es que lo quiera el técnico, otra cosa el presidente y otra, el hincha. Pero qué pasa si Ortiz no renueva, llega otro técnico que dice que lo quiere, pero sólo para la Copa Chile”, planteó el Pistolero.

Fernando Ortiz conversa con Arturo Vidal en el triunfo ante Ñublense. (Andrés Piña/Photosport).

“A él no le va a gustar. Al hincha tampoco. Tanto las declaraciones de Arturo como las de Mosa, tienen que sentarse, ver todo el tema del próximo año. Dijimos que estaban esperando que fuera campeón Colo Colo y eso ya fue”, añadió Gonzalo Fierro en el panel del citado programa.

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Gonzalo Fierro analiza el contexto de Colo Colo para la renovación de Vidal

Gonzalo Fierro piensa que Colo Colo debería asegurar la renovación de Arturo Vidal. Pero sabe que hay muchos temas por pulir. “Deben tener las conversaciones adecuadas y ver lo mejor para el próximo año. Hay Copa Libertadores, Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga”, describió.

“Obviamente Colo Colo necesita un plantel amplio para competir en esos cuatro campeonatos que tiene. Las renovaciones se hacen por rendimiento y ahí están los números. Fue pilar del equipo. Pero él también debe entender lo que el entrenador y el presidente quieren”, aseguró Fierro sobre Vidal.

Gonzalo Fierro sabe perfectamente de qué va tener negociaciones en Colo Colo. (Martin Thomas/Photosport).

Y prosiguió con este análisis. “Si él no quiere entender, quizá está pensando otras cosas. Son propuestas que también tiene que analizar, por eso está esperando. No hay un jugador como Vidal para reemplazarlo”, sentenció el Pistolero, ganador de 12 títulos en el Cacique.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo ya se consagró campeón de la Liga de Primera 2026, aunque la lucha sigue por el Chile 2 y por evitar el descenso directo.