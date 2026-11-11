Colo Colo vive un momento de definición con la continuidad de Arturo Vidal. Este tema, obviamente toca a Fernando Ortiz, quien tiene una mirada bien particular del asunto.

Según señalaron en Radio ADN, al Tano no le afectaría si es que la dirigencia decide no renovar el contrato del King. Algo curioso, pensando en que es el capitán del equipo y que fue titular todo el año, pero que tal vez tiene un origen más profundo.

La vieja disputa entre Vidal y Ortiz

Ahora todo es felicidad en Colo Colo luego de ganar el título. Fernando Ortiz encontró un lugar para Arturo Vidal en el equipo y este rindió a buen nivel, hecho muy contrario a lo sucedido en 2025, cuando el entrenador lo mandó a la banca y esto no agradó para nada al King.

Hay que volver al 8 de diciembre de 2025. Vidal no es titular, los Albos caen ante Audax Italiano y quedan sin opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. Uno de los más molestos era el oriundo de San Joaquín. Posterior al encuentro, cargó con el DT.

ver también Mosa aborda el quiebre por renovación de Arturo Vidal en Colo Colo: “No olviden que fui el que más peleó porque llegara”

“Me duele no haber podido empezar desde el principio hoy día, que estaba muy bien físicamente. En la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho. Y quedar eliminado así también, de local, con este público maravilloso, duele mucho, duele mucho”, indicó Vidal en aquella oportunidad.

Incluso Juan Ramírez, preparador físico de Arturo Vidal, fue aún más duro contra Ortiz. “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías“, escribió en redes sociales. En esa ocasión se dudó de la continuidad del King, pero se quedó.

Vidal podría salir de Colo Colo. Imagen: Photosport

Ahora Fernando Ortiz está más empoderado en Colo Colo. Con el título sobre la mesa, conversa para mantenerse en los Albos. Sobre la opción de Arturo Vidal es indiferente. No quiere cargar con la responsabilidad de echarlo, pero tampoco lo tiene como prioridad. Tal vez ahora tenga las herramientas de limpiarlo por las diferencias del pasado.