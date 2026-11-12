Este icónico goleador que tuvo el fútbol portugués confesó haber pasado terribles momentos tras ser excluido por Felipao Scolari de la lista con que Brasil ganó Corea Japón 2002.

Mario Jardel, delantero brasileño que fue dirigido en Newell’s por Américo Gallego, ex DT de Colo Colo, tuvo números de sobra para soñar con el Mundial de 2002. Y todavía no entiende por qué Luiz Felipe Scolari lo dejó fuera de la nómina de Brasil. Más de dos décadas después, el histórico goleador reveló las graves consecuencias que tuvo aquel golpe en su vida.

El brasileño atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. En la temporada previa a Corea-Japón, convirtió 55 goles en 42 partidos con el Sporting de Lisboa. Conquistó su segunda Bota de Oro europea, después de haberse transformado en ídolo del Porto, también de Portugal.

“Marcaba más goles que nadie y todavía no me explico por qué Scolari decidió no convocarme”, recordó Jardel en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. El atacante aseguró que entendía la enorme calidad de aquella selección que terminó campeona del mundo. Pero sostiene que al menos merecía estar entre los citados.

Mario Jardel cuando brillaba con luz propia en el Sporting CP de Portugal. (REUTERS/Jose Manuel Ribeiro JR).

Jardel contó el motivo de su proceso depresivo. “Nadie me dio nunca una explicación. Caí en depresión y empecé a beber en exceso. Jugar en un Mundial era el sueño de mi vida“, manifestó el ariete, quien también tuvo una experiencia muy frustrante en el Ancona de Italia, donde jugó seis meses sin cobrar un sueldo.

Dos años después de aquella frustración, Jardel llegó a Newell’s y quedó bajo las órdenes de Américo Gallego. El Tolo había impulsado su contratación para el segundo semestre de 2004 y terminó como campeón del Apertura con la Lepra siete años antes de asumir la banca de los albos en el fútbol chileno. Pero ya había pasado la mejor época del ariete, quien jugó sólo tres partidos en el cuadro rosarino.

Américo Gallego pidió a Jardel para Newell’s de Argentina. (Martin Thomas | Photosport).

La dura revelación de Jardel tras el Mundial 2002: depresión, alcohol, cocaína y una sobredosis

El delantero que posteriormente fue dirigido en Newell’s Old Boys por Américo Gallego, ex técnico de Colo Colo, reconoció que quedar fuera del Mundial 2002 marcó el comienzo de una profunda depresión. “A partir de ese momento, mi vida se acabó”, expresó el brasileño, quien comenzó además a consumir alcohol en exceso.

Jardel explicó que a la frustración deportiva se sumaron graves problemas personales. Su primera esposa lo dejó y aparecieron conflictos por la custodia de sus hijos. Un escenario que, según relató, le produjo la sensación de que todo se escapaba de sus manos.

Mario Jardel también fue un goleador temible en el Porto. (Nuno Correia/Allsport).

La situación se agravó durante el verano europeo de 2003, cuando probó la cocaína. El exdelantero confesó que llegó a permanecer una semana completa sin dormir y que sufrió un episodio que estuvo cerca de costarle la vida: un amigo que estaba junto a él logró auxiliarlo.

“Me gustaba, me hacía sentir vivo y no deprimido. Estaba de vacaciones y sabía que podía consumirla durante ese periodo porque no había controles antidopaje. Una vez pasé una semana entera sin dormir. Toqué fondo. Estuve al borde de la muerte por una sobredosis“, manifestó Jardel en esta conversación.

Necesitó meses de tratamiento con psiquiatras para enfrentar sus problemas y destacó como decisivo el apoyo de Sandra, su segunda esposa. Hoy, a los 53 años, asegura que dejó atrás las drogas y encontró tranquilidad después de una etapa que comenzó justo cuando quedó fuera de la selección brasileña que conquistó el pentacampeonato en Corea y Japón con seis delanteros: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Denílson, Edílson y Luizão