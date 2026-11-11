Pronósticos Inglaterra vs Croacia: los ingleses quieren sellar el pase a cuartos

Descubre los mejores pronósticos de Inglaterra vs Croacia, por la UEFA Nations League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Los mejores pronósticos de Inglaterra vs Croacia por la Nations League. Descubre las cuotas y el análisis detallado para el partido que definirá el liderato del grupo.

La selección inglesa recibe a la croata en el mítico estadio de Wembley, este jueves 12 de noviembre a las 16:45 horas (hora de Chile). En este duelo, válido por la Liga A, los locales buscarán asegurar su pase a cuartos de final respaldados por su contundente poderío ofensivo.

Nuestros picks Pronósticos: Inglaterra vs Croacia Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: INGLATERRA Inglaterra acumula cinco partidos sin perder ante Croacia y llega con la necesidad de asegurar su clasificación. La diferencia de rendimiento entre ambos equipos respalda el favoritismo de los Tres Leones. 1xbet 1.25 Pronóstico TOTAL DE GOLES ANOTADOS POR HARRY KANE: MÁS DE 1.5 Kane llega a este compromiso con un promedio de 1.5 goles por partido en la competición. Su motivación en una jornada especial y las dificultades defensivas de Croacia alimentan las expectativas de un posible doblete. 1xbet 3.60 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Inglaterra vs Croacia

Inglaterra ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos en la Nations League , promediando tres goles por encuentro.

ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos en la , promediando tres goles por encuentro. Croacia ha registrado un menor xG (goles esperados) que sus rivales en 6 de sus últimos 8 duelos competitivos.

ha registrado un menor xG (goles esperados) que sus rivales en 6 de sus últimos 8 duelos competitivos. Harry Kane anotó seis goles y dio una asistencia en los cuatro partidos de los locales durante la fecha FIFA anterior.

Cuotas 1X2 Cuotas: Inglaterra vs Croacia Cuotas ofrecidas por 1xBet Inglaterra 1.25 1XBET Empate 6.50 1XBET Croacia 12.70 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs Croacia

Inglaterra llega con mucha confianza tras aplastar 7-0 a los croatas en octubre, necesitando solo evitar la derrota para avanzar. El equipo de Thomas Tuchel muestra un nivel ofensivo letal, promediando 2.93 goles esperados (xG) en el torneo y manteniendo su invicto en casa desde 2024.

Por su parte, Croacia atraviesa un momento complejo tras perder tres partidos consecutivos, cayendo a zona de repechaje. Aunque mostraron cierta mejoría ante España, las debilidades defensivas complican el panorama para los balcánicos frente a un rival inmensamente superior.

Nuestra apuesta segura: Gana Inglaterra

Los Tres Leones mantienen un invicto de cinco partidos ante Croacia, incluyendo la histórica goleada reciente. La gran diferencia de nivel actual y la urgencia de clasificar hacen de esta una opción muy confiable para apostar.

Aunque la cuota es baja, es ideal para combinadas, reflejando un 80% de probabilidad de triunfo local. El bajo rendimiento defensivo del cuadro visitante asegura un dominio absoluto de los ingleses en este cruce.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Inglaterra – 1.25 en 1xbet

Apuesta de valor: Harry Kane anota 2 o más goles

El capitán inglés celebrará su partido 126, superando el récord de Peter Shilton, y llega como el flamante ganador del Balón de Oro 2026. Kane promedia 1.5 goles por duelo en esta competición europea.

Apostar por un doblete del delantero ofrece un retorno económico muy atractivo. Es una cuota de enorme valor considerando su motivación histórica y el hecho de que enfrenta a una zaga bastante vulnerable.

Apuesta 2 | Total de goles anotados por Harry Kane: Más de 1.5 – 3.60 en 1xbet

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Alineaciones probables en Inglaterra vs Croacia

Inglaterra: Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Spence, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Rogers, Kane.

Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Spence, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Rogers, Kane. Croacia: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Pongracic, Gvardiol, Kovacic, Modric, Baturina, Vlasic, Perisic, Matanovic.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Inglaterra vs Croacia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Inglaterra vs Croacia?

Inglaterra es el claro favorito por su impecable nivel como local y la reciente goleada 7-0 sobre los balcánicos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se jugará en el estadio de Wembley el jueves 12 de noviembre a las 16:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La opción de mayor valor es el doblete de Harry Kane a 3.60, aprovechando su excelente momento goleador.

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