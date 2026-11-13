El capitán de la selección chilena valoró el partido ante Colombia, a pesar de una nueva derrota del equipo nacional.

Lamentablemente, las derrotas se están transformando en una tradición cada vez que juega la selección chilena en una fecha FIFA. Ahora, el equipo nacional se inclinó por 1-0 ante Colombia en Cali.

Una vez más el equipo que dirige técnicamente el interino (eterno) Nicolás Córdova mostró un opaco rendimiento, y no tuvo un buen nivel ante los cafeteros en el Pascual Guerrero.

Finalizado el partido respondió las consultas de la prensa el capitán de la Roja, Gabriel Suazo, quien se mostró conforme con el juego de Chile a pesar de haber perdido nuevamente.

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Gabriel Suazo y la derrota de Chile ante Colombia

El lateral izquierdo de Sevilla valoró el juego mostrado por sus compañeros, ya que considera como muy positivo haberse entregado ante un equipo mundialista como Colombia.

“Para nosotros, estos son partidos de Clasificatorias que se definen por detalles. En la segunda parte los dos estuvimos erráticos. La cancha no ayudó mucho, pero en Clasificatorias te encuentras con este tipo de partidos. En los primeros 25 minutos hicimos un buen partido, encontramos buenas asociaciones, tuvimos ocasiones de gol, pero después del cooling break nos costó. Ellos presionaron más alto y nos costó ajustar ahí”, dijo en primera instancia Suazo.

Colombia le ganó a Chile con un autogol. Foto: Photosport

“Me quedo con la entrega de cada uno, que los que jueguen, más allá de que sean buenos o malos partidos, yo no estuve preciso hoy, pero es parte del fútbol y hay que saberlas llevar en otro plano. Entregamos el máximo hasta el último, el factor climático también cuenta. Me quedo con eso”, puntualizó el defensor.

La selección chilena volverá a salir a la cancha este martes, cuando se juegue la revancha ante Colombia, ahora en el estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.

En síntesis

Chile perdió 1-0 ante Colombia en un partido disputado en Cali.

perdió 1-0 ante Colombia en un partido disputado en Cali. Gabriel Suazo , capitán de la Roja, valoró la entrega del equipo pese a la derrota.

, capitán de la Roja, valoró la entrega del equipo pese a la derrota. Este martes a las 20:00 horas Chile jugará la revancha en el estadio Nacional.