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Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia? La Roja confirma sus amistosos de noviembre en el Estadio Nacional

La Roja jugará dos amistosos ante Colombia en noviembre, primero en Cali y luego en Santiago.

Por Franccesca Arnechino

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La Roja prepara su regreso a Ñuñoa con una doble prueba frente a Colombia.
© La Roja.La Roja prepara su regreso a Ñuñoa con una doble prueba frente a Colombia.

La Selección Chilena ya tiene definidos sus próximos desafíos internacionales. La selección chilena enfrentará a Colombia en dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA de noviembre, que le permitirá seguir el rodaje de Nicolás Córdova.

Recordemos que recientemente La Roja estuvo en la gira de preparación por Norteamérica, donde Chile consiguió una victoria frente a México por 2-0, pero sufrió derrotas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4).

La Roja ya tiene fechas para enfrentar a Colombia en el Estadio Nacional.

La Roja ya tiene fechas para enfrentar a Colombia en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia?

Serán dos los duelos de la selección chilena ante los cafetaleros durante noviembre:

  • Primer partido: viernes 13 de noviembre, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.
  • Segundo partido: martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional de Santiago.

Los horarios de ambos amistosos aún no están confirmados y serán anunciados próximamente por la ANFP. La Roja no juega en el Estadio Nacional desde septiembre de 2025, cuando empató 0-0 ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026.

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Nómina de La Roja

Jugador Club Jugador Club
Arqueros
Lawrence VigourouxSwansea CityBrayan CortésArgentinos Juniors
Christian BravoHuachipato
Defensas
Paulo DíazAtlanta UnitedBenjamín KuscevicToronto FC
Guillermo MaripánInter Porto AlegreIván RománColo-Colo
Jonathan VillagraColo-ColoFelipe FaúndezO’Higgins
Gabriel SuazoSevillaDiego UlloaColo-Colo
Mediocampistas
Rodrigo EcheverríaClub LeónWilliams AlarcónBoca Juniors
Felipe LoyolaPisaFelipe MéndezColo-Colo
César PérezDefensa y JusticiaVicente PizarroRosario Central
Agustín ArceUniversidad de ChileNils ReichmuthFC Thun
Delanteros
Lucas CepedaElche CFMaximiliano GutiérrezFC Dinamo Moscú
Clemente MontesUniversidad CatólicaDarío OsorioCrystal Palace
Emiliano RamosEvertonBen BreretonSheffield United
Gonzalo TapiaColumbus Crew

¡Ojo! Los fondos recaudados en el primer amistoso, serán destinados exclusivamente a ayudar a las víctimas y damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

En resumen…

  • Chile vs. Colombia en Cali: viernes 13 de noviembre.
  • Chile vs. Colombia en Santiago: martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional.
  • Horario aún no están confirmados.
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