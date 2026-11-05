La Roja jugará dos amistosos ante Colombia en noviembre, primero en Cali y luego en Santiago.

La Selección Chilena ya tiene definidos sus próximos desafíos internacionales. La selección chilena enfrentará a Colombia en dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA de noviembre, que le permitirá seguir el rodaje de Nicolás Córdova.

Recordemos que recientemente La Roja estuvo en la gira de preparación por Norteamérica, donde Chile consiguió una victoria frente a México por 2-0, pero sufrió derrotas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4).

La Roja ya tiene fechas para enfrentar a Colombia en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia?

Serán dos los duelos de la selección chilena ante los cafetaleros durante noviembre:

Primer partido: viernes 13 de noviembre , en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Segundo partido: martes 17 de noviembre , en el Estadio Nacional de Santiago.

Los horarios de ambos amistosos aún no están confirmados y serán anunciados próximamente por la ANFP. La Roja no juega en el Estadio Nacional desde septiembre de 2025, cuando empató 0-0 ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026.

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Nómina de La Roja

Jugador Club Jugador Club Arqueros Lawrence Vigouroux Swansea City Brayan Cortés Argentinos Juniors Christian Bravo Huachipato Defensas Paulo Díaz Atlanta United Benjamín Kuscevic Toronto FC Guillermo Maripán Inter Porto Alegre Iván Román Colo-Colo Jonathan Villagra Colo-Colo Felipe Faúndez O’Higgins Gabriel Suazo Sevilla Diego Ulloa Colo-Colo Mediocampistas Rodrigo Echeverría Club León Williams Alarcón Boca Juniors Felipe Loyola Pisa Felipe Méndez Colo-Colo César Pérez Defensa y Justicia Vicente Pizarro Rosario Central Agustín Arce Universidad de Chile Nils Reichmuth FC Thun Delanteros Lucas Cepeda Elche CF Maximiliano Gutiérrez FC Dinamo Moscú Clemente Montes Universidad Católica Darío Osorio Crystal Palace Emiliano Ramos Everton Ben Brereton Sheffield United Gonzalo Tapia Columbus Crew

¡Ojo! Los fondos recaudados en el primer amistoso, serán destinados exclusivamente a ayudar a las víctimas y damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

En resumen…