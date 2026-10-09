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Internacional

Manuel Pellegrini cuestiona el largo receso por fecha FIFA y lanza nueva propuesta

El técnico chileno criticó las tres semanas sin fútbol de clubes y pidió pausas más cortas durante la temporada.

Por Franccesca Arnechino

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Pellegrini lanza crítica por las tres semanas sin fútbol.
© Getty Images.Pellegrini lanza crítica por las tres semanas sin fútbol.

Manuel Pellegrini volvió a manifestar su postura sobre el calendario del fútbol europeo, cuestionó el extenso receso por la fecha FIFA y advirtió que tres semanas sin competencia pueden afectar el ritmo de los equipos.

En la previa del duelo ante Osasuna, el Ingeniero reconoció que la pausa fue demasiado larga, aunque admitió que los clubes deben respetar los tiempos de las selecciones nacionales.

Ahora, el equipo sevillano afrontará nueve partidos oficiales en menos de un mes.

Ahora, el equipo sevillano afrontará nueve partidos oficiales en menos de un mes.

La propuesta de Pellegrini para las fechas FIFA

“Tres semanas es mucho para parar el campeonato. Hay que acatarlo y ojalá volvamos el domingo con la misma intensidad que antes del parón”, señaló el Ingeniero.

El técnico chileno reconoció la importancia de que las selecciones tengan espacio para disputar sus compromisos, pero planteó que sería preferible distribuir los descansos durante la temporada.

“Personalmente creo que es mejor tres más cortos que uno menos y tan largos. Son muchas semanas, se cambia la dinámica”, explicó Pellegrini, quien espera que se encuentre una fórmula que permita compatibilizar las necesidades de los clubes y los combinados nacionales.

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Tras el receso, el conjunto sevillano tendrá un intenso tramo de competencia: deberá disputar nueve partidos oficiales en menos de un mes, repartidos entre La Liga, la Liga de Campeones y la Copa.

Por eso, Pellegrini remarcó que su prioridad inmediata es el encuentro de este domingo frente a Osasuna. Después, Betis recibirá al FC Porto por la competición europea.

“Para mí el partido más importante es Osasuna. Después pensaremos en Oporto”, afirmó el entrenador, quien también adelantó que analizará los aspectos físicos y el rendimiento de sus jugadores para gestionar las alineaciones durante este período.

El desafío será mantener la competitividad en los tres torneos, considerando que cada uno tiene exigencias distintas.

En resumen…

  • Pellegrini considera excesivo el receso de tres semanas por fecha FIFA.
  • El chileno propone distribuir las pausas en períodos más cortos.
  • Betis tendrá nueve partidos oficiales en menos de un mes.
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