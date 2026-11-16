Manchester City sigue pendiente de una de las investigaciones más relevantes de su historia. El juicio por presuntas irregularidades financieras del club podría derivar en sanciones deportivas y económicas, pero Erling Haaland no parece inquietarse por ese escenario.

El delantero noruego fue consultado sobre el proceso durante su participación con la selección de Noruega y entregó una respuesta sobre la situación.

Por ahora, su prioridad está lejos de los tribunales: quiere seguir rindiendo con la camiseta de los Citizens.

El fallo del juicio por las presuntas irregularidades financieras se espera entre fines de 2026 e inicios de 2027.

Haaland descarta pensar en una salida del Manchester City

“Es un caso entre la Premier League y el Manchester City, que se llevará ante un panel. Es un caso un poco difícil de responder cuando en realidad no sé mucho. No sé cuándo será la respuesta; no he leído mucho al respecto, para ser honesto”, comentó el atacante.

La incertidumbre sobre el futuro institucional del equipo inglés también abrió interrogantes sobre la continuidad de algunas de sus principales figuras. Sin embargo, Haaland dejó claro que está cómodo en Manchester y que no contempla un cambio de equipo.

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“Estoy concentrado en tratar de rendir para el Manchester City, un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022, y un contrato de nueve años y medio a finales de 2024. Creo que eso es todo al respecto. Soy jugador del City, y estoy increíblemente feliz”, aseguró.

El noruego tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2034, luego de extender su vínculo a finales de 2024.

¿Qué puede pasar con el juicio al Manchester City?

El proceso busca determinar si Manchester City incumplió las normas financieras de la Premier League durante el período investigado, entre 2009 y 2018.

De acuerdo con la información citada por Financial Times, se espera que haya novedades sobre la resolución entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Entre las posibles consecuencias aparecen multas económicas, pérdida de puntos e incluso sanciones deportivas de mayor gravedad. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva que permita establecer el castigo.

En resumen…