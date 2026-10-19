El Manchester City arriesga resta de puntos e incluso el descenso por presuntas irregularidades financieras investigadas por Premier League.

Manchester City enfrenta la posibilidad de una dura sanción por las presuntas irregularidades financieras que se le atribuyen, pese a liderar la Premier League con 21 puntos.

Según Daily Mail, la sanción podría incluir una fuerte resta de puntos y una multa económica, con riesgo de descenso a la Championship. Además, el City podría sufrir otra deducción de unidades en Segunda División, prolongando su estadía al menos una temporada más.

El Manchester City arriesga una resta de puntos y el descenso por presuntas irregularidades financieras.

Manchester City arriesga un duro castigo

La Premier League acusa al Manchester City de múltiples infracciones financieras durante varios años, incluyendo irregularidades en sus informes económicos y el presunto ocultamiento de 900 millones de libras mediante acuerdos cuestionados durante nueve años.

Según el reporte de Daily Mail, la sanción que se estaría evaluando buscaría impedir que el elenco de Manchester evite el descenso. Sin embargo, por ahora no existe una resolución definitiva que confirme la pérdida de categoría.

El castigo también podría descartar escenarios todavía más extremos, como la desafiliación del fútbol británico o una caída de dos divisiones hasta la League Two.

ver también Jamie Carragher exige que le quiten los títulos a Manchester City tras escándalo: “Ha robado”

La apelación del Manchester City

El club ya presentó una apelación relacionada con el proceso, mientras que, según la publicación inglesa, otros equipos de la Premier League estarían presionando para que se conozca una sanción antes de que se resuelva ese recurso.

Por ahora, Manchester City continúa compitiendo en la máxima categoría del fútbol inglés. La eventual deducción de puntos y el posible descenso siguen siendo escenarios planteados en reportes de prensa, a la espera de una decisión oficial.

En resumen…