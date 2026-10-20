La Selección Chilena enfrenta a México por la segunda fecha del Mundial Sub-17 de Marruecos 2026.

La Selección Chilena femenina Sub-17 afronta un desafío clave en el Mundial de Marruecos 2026. El equipo dirigido por Vanessa Arauz se medirá ante México, con la misión de conseguir su primera victoria en el certamen.

La Roja llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Australia en su estreno mundialista. Ahora, buscará sumar tres puntos para mejorar su posición en el Grupo F y acercarse a octavos de final.

La Roja llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Australia en su debut mundialista.

¿Cuándo juega Chile femenino Sub-17 vs. México?

El partido entre Chile y México será este jueves 22 de octubre de 2026, desde las 15:00 horas de Chile, en la cancha 4 de la Mohammed VI Football Academy, ubicada en Salé, Marruecos, por la segunda fecha del Grupo F.

El compromiso de La Roja se podrá ver EN VIVO por televisión a través de DSports+ Plus (613 y 1613). La transmisión estará disponible mediante las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

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Así está el Grupo F del Mundial Sub-17

La Roja buscará aprovechar esta oportunidad para celebrar su primer triunfo mundialista y llegar con mejores opciones a la última fecha de la fase de grupos.

Pos. Selección PTS J V E D DG Forma 1 🇪🇸 Spain Women U17 3 1 1 0 0 2 V 2 🇨🇱 Chile Women U17 1 1 0 1 0 0 E 3 🇦🇺 Australia Women U17 1 1 0 1 0 0 E 4 🇲🇽 Mexico Women U17 0 1 0 0 1 -2 D

En resumen…