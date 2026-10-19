Pese a que la escuadra nacional jugó mejor y abrió el marcador, no pudo llevarse la victoria ante las "Matildas". De todas formas sumó su primer punto en el torneo.

En la cancha número 4 del Complejo Mohammed VI en Rabat, comenzó la participación de la Selección Chilena en el Mundial Femenino Sub 17 de Marruecos, y en su estreno en el marco del Grupo F se enfrentaba ante Australia.

Para el estreno, la entrenadora Vanessa Arauz puso en cancha a Oriana Cristancho en el arco; Constanza Sánchez, María Paz Valdivieso (Lía Cruz) y Josefa Munita (Elisa Cornejo) en defensa; Antonella Martínez (Isidora Benavides), Amparo Abarca, Martina Poblete y Amaral Farías (Thiare Vargas) en mediocampo; Kiara Concha, Antonia Crot (Florencia Gálvez) y Catalina Muñoz en delantera.

Las cosas se dieron de la mejor forma para Chile, quien tuvo las ocasiones más claras para abrir el marcador, y finalmente se consiguió en el minuto 33, cuando tras un centro por derecha de Munita para el cabezazo en el segundo palo de Concha. Con el 1-0 en ventaja se fueron al descanso.

¡CHILE PEGÓ PRIMERO! 🇨🇱⚽ Gran centro para que Concha, de cabeza, ponga el 1-0 ante Australia. #Sub17FemeninoEnDSPORTS | #U17WWC https://t.co/hdMiEEWTcn — DSPORTS (@DSports) October 19, 2026

Sin embargo, cuando La Roja controlaba las acciones en el segundo tiempo, comenzó a mermarse físicamente y lo aprovechó Australia, para con una jugada de laboratorio igualar el placar en los 63′ mediante Charlotte Bradshaw. Tras ello, la escuadra nacional aguantó hasta el final para evitar la derrota.

¡SE LO EMPATARON A CHILE! 🇦🇺⚽ Gran centro al área chica de Leong para que Bradshaw defina con el arco vacío y ponga la igualdad para Australia. #Sub17FemeninoEnDSPORTS | #U17WWC https://t.co/WcTchlZzEl — DSPORTS (@DSports) October 19, 2026

¿Cómo queda Chile en la Tabla del Mundial Femenino Sub 17?

Al comienzo de la jornada del Grupo F, España derrotó por 2-0 a México, por lo que las europeas son las únicas líderes con tres puntos. Por detrás de ellas aparecen Chile y Australia con una unidad. Cierran la clasificación las norteamericanas sin sumar.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Por la segunda jornada del Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos, la escuadra que dirige Vanessa Arauz se medirá contra México en la cancha número 4 del Complejo Mohammed VI en Rabat, este jueves 22 de octubre a contar de las 15:00 horas.