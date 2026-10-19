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Copa Libertadores Femenina

U de Chile vs. Libertad: Minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

Las azules buscarán acabar con la maldición de tres años sin ganar en el torneo continental ante el campeón del fútbol paraguayo.

Por Alfonso Zúñiga

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Universidad de Chile enfrenta a Libertad por Copa Libertadores Femenina.
© Club Universidad de ChileUniversidad de Chile enfrenta a Libertad por Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile está con la obligación de sumar una victoria no sólo para mantenerse con opciones de clasificar en la Copa Libertadores Femenina, sino también para acabar con una maldición de más de tres años sin ganar a nivel internacional.

Para ello, en la continuidad del Grupo B, la escuadra que dirige Nicolás Bravo enfrentará a Libertad, actual campeón del fútbol paraguayo y que también suma un punto en una zona donde el líder es Deportivo Cali de Colombia tras vencer a Nacional de Uruguay por 2-0.

Una victoria para la U de Chile le deja con la primera opción para avanzar a los cuartos de final de la Libertadores Femenina, por el criterio CONMEBOL de los partidos entre sí. Cualquier otro resultado, complica sus opciones en la cita continental.

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Sigue el minuto a minuto de la U de Chile vs. Libertad por Libertadores Femenina:

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Universidad de Chile buscará acabar con su maldición de más de tres años sin ganar por Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Libertad, el campeón de Paraguay.

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