Las azules buscarán acabar con la maldición de tres años sin ganar en el torneo continental ante el campeón del fútbol paraguayo.

Universidad de Chile está con la obligación de sumar una victoria no sólo para mantenerse con opciones de clasificar en la Copa Libertadores Femenina, sino también para acabar con una maldición de más de tres años sin ganar a nivel internacional.

Para ello, en la continuidad del Grupo B, la escuadra que dirige Nicolás Bravo enfrentará a Libertad, actual campeón del fútbol paraguayo y que también suma un punto en una zona donde el líder es Deportivo Cali de Colombia tras vencer a Nacional de Uruguay por 2-0.

Una victoria para la U de Chile le deja con la primera opción para avanzar a los cuartos de final de la Libertadores Femenina, por el criterio CONMEBOL de los partidos entre sí. Cualquier otro resultado, complica sus opciones en la cita continental.

ver también La U. de Chile Femenino busca dar un paso clave en Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificar

Sigue el minuto a minuto de la U de Chile vs. Libertad por Libertadores Femenina: