El técnico de la U lamentó la derrota ante Libertad Limpeño, que dejó a las azules al borde de la eliminación en Copa Libertadores.

Universidad de Chile Femenino atraviesa un complicado momento en la Copa Libertadores 2026. Las Leonas cayeron por 2-1 ante Libertad por la segunda fecha del Grupo D y quedaron últimas con apenas un punto, por lo que ahora necesitan una combinación de resultados para seguir en el torneo.

Tras el encuentro disputado en Guayaquil, el entrenador azul, Nicolás Bravo, no ocultó su tristeza por el resultado y asumió la responsabilidad por el rendimiento futbolístico del equipo.

Universidad de Chile cayó 2-1 ante Libertad Limpeño.

Nicolás Bravo mantiene la esperanza en la U

“Me gustaría que se quedaran con el segundo tiempo, creo que batallamos y que es algo transversal e institucional por años que se identifica al hincha de la U, más allá de lo futbolístico que es totalmente responsabilidad mía y pido las disculpas del caso”, expresó el DT en declaraciones publicadas por RevistaFutFem.

Pese a la derrota, el técnico valoró la reacción de las azules durante el complemento y la insistencia para buscar el empate hasta los últimos minutos.

El entrenador de Las Leonas reconoció que la caída fue un golpe duro, pero aseguró que el plantel no bajará los brazos mientras existan opciones matemáticas de avanzar a los cuartos de final.

“Sé que no es el resultado esperado, pero tenemos una última opción y la vamos a jugar con todo”, afirmó Bravo.

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El DT también admitió que el análisis futbolístico deberá esperar, debido a la amargura que le dejó el resultado, aunque reconoció que existen varios aspectos por corregir de cara al próximo desafío.

“Estoy con una amargura tremenda, muy triste, pero mientras esté matemáticamente la posibilidad, voy a seguir creyendo, vamos a ir con todo en ese último partido contra Deportivo Cali”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U. de Chile Femenino?

Universidad de Chile cerrará su participación en la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina este jueves 22 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, cuando enfrente a Deportivo Cali.

Las azules necesitan ganar y esperar el resultado del partido entre Nacional y Libertad Limpeño para conocer sus opciones de clasificación a los cuartos de final.

En resumen…