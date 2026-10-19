Las Leonas enfrentan a Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo D.

Universidad de Chile Femenino afronta un desafío clave este lunes en la Copa Libertadores 2026 ante Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo D, para conseguir su primera victoria y encaminarse a cuartos de final.

El equipo azul debutó con un empate sin goles frente a Nacional de Uruguay. Mientras que Libertad igualó 1-1 con Deportivo Cali. En ese escenario, sumar de a tres puede marcar una diferencia importante para las azules y así escalar en la tabla.

La U va por su primer triunfo en Copa Libertadores Femenina.

¿Qué necesita la U. de Chile Femenino para clasificar?

Una victoria ante Libertad dejará a la U en una buena posición para avanzar a la siguiente ronda, aunque no garantizará matemáticamente su clasificación.

Con tres puntos, las azules podrían incluso asegurar su paso a cuartos de final en la última fecha con un empate frente a Deportivo Cali, dependiendo de los demás resultados del grupo.

Por el contrario, un empate ante las paraguayas mantendría la igualdad en la tabla y obligaría a la U a buscar un buen resultado en el cierre de la fase grupal.

Una derrota complicaría sus opciones, ya que dejaría a las azules con solo un punto antes de enfrentar a Deportivo Cali en la última jornada.

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¿A qué hora juega la U. de Chile Femenino vs. Libertad?

U. de Chile Femenino y Libertad juegan este lunes 19 de octubre, desde las 21:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Leonas EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión en el sitio web y YouTube, además de Pluto TV.

En resumen…