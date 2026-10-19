La capitana de las albas asumió la responsabilidad por la eliminación en fase de grupos y pidió disculpas a los hinchas.

Colo Colo Femenino sufrió un duro golpe en la Copa Libertadores 2026. La derrota ante Independiente Santa Fe, dejó al equipo sin opciones de avanzar y desató la autocrítica del plantel.

Tras el partido, Yanara Aedo, capitana del Cacique,reconoció la decepción por no cumplir el objetivo de superar la fase de grupos. En declaraciones recogidas por ADN Radio, la mediocampista apuntó a los errores que terminaron condicionando la campaña.

Colo Colo quedó fuera de la Libertadores Femenina tras caer ante Independiente Santa Fe.

Yanara Aedo reconoce el fracaso de Colo Colo

“El club nos entregó todas las herramientas durante el año; ‘Tati’ nos entregó todas las herramientas. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Son detalles que no podemos seguir dejando que pasen. Somos nosotras las responsables de lo que acaba de pasar, nadie más. Tenemos que ser autocríticas”, señaló.

La futbolista fue clara al referirse a las expectativas con las que el equipo llegó al torneo continental. Después de alcanzar las semifinales en la edición anterior, las albas aspiraban a repetir o mejorar aquella actuación, pero terminaron despidiéndose antes de lo esperado.

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“Sabíamos a lo que veníamos y la gente igual lo sabía. No veníamos a irnos en primera fase, veníamos a superar las mismas fases que el año pasado, que fue meternos en semifinales. Es una decepción total para nosotras, no se puede adornar”, afirmó.

Aedo también reconoció que el plantel deberá redoblar sus esfuerzos, “No nos alcanzó… no nos alcanza. Tenemos que ser autocríticas cada una con lo que hacemos. Tendremos que trabajar el triple, no nos podemos quedar con esto”, agregó.

El mensaje de la capitana a los hinchas albos

“A los hinchas pedirles perdón, eso es lo que más nos duele a nosotras. Sabemos que Quito queda muy lejos de donde venimos nosotros y nos acompañan. Perdón, vamos a seguir esforzándonos para volver a la Copa Libertadores”, expresó.

Finalmente, la capitana dejó un mensaje desafiante tras la eliminación: “Mucha gente debe estar contenta de que caiga Colo Colo; nosotras vamos a trabajar para callar bocas, pero también para retribuir un poco al hincha”.

En resumen…