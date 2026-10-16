Tras la derrota ante Corinthians, destacó el cariño por el Cacique y valoró el apoyo de los hinchas albos en Quito.

Colo Colo Femenino tuvo un estreno complicado en la Copa Libertadores 2026, tras caer por 2-0 ante Corinthians, vigente tricampeón del torneo.

Sin embargo, más allá del resultado, el partido tuvo un significado especial para Estefanía Banini, quien volvió a defender al Cacique en el certamen continental.

La mediocampista argentina, que ya sabe lo que es conquistar América con las albas y mostró emoción por disputar nuevamente el torneo con el equipo donde comenzó su carrera profesional.

Colo Colo Femenino tropieza ante Corinthians en su estreno en Copa Libertadores.

Banini y su emoción por el cariño de los hinchas albos

“Jugar una Libertadores con el club donde empecé de manera profesional es muy lindo. Obviamente que nos hubiera gustado que el resultado nos acompañara, pero esto recién empieza”, comentó en zona mixta, según consignó ADN Deportes.

La futbolista también tuvo palabras para los fanáticos de Colo Colo que viajaron hasta Quito para acompañar al equipo en su debut internacional, incluso después de la derrota.

“Estoy muy feliz de estar en el club. Fue donde empecé, mi primer club profesional, y le tengo muchísimo cariño; no solo al club, también a los hinchas y la gente. No me voy a cansar de decirlo”, agregó.

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Luego, Banini dejó una de las frases más emotivas de su intervención al referirse al apoyo de los seguidores albos.

“Hablas de los hinchas y se me pone la piel de gallina. Estuvieron alentando desde el principio hasta el fin, más allá del resultado. Son los que hacen que uno ame este escudo y esta camiseta. Vamos a trabajar para que empiecen a acompañar los resultados”, afirmó.

El mensaje de Banini tras la derrota de Colo Colo

Pese al tropiezo frente a Corinthians, la argentina llamó a mantener la confianza en el trabajo del plantel y recordó que el camino en la fase de grupos recién comienza.

“Sabemos que es difícil, pero este equipo, si tiene algo bueno, es que no deja de creer, más allá de un partido o una derrota”, sostuvo.

Además, pidió confiar en el proceso que vienen desarrollando las jugadoras. Colo Colo deberá recuperarse rápidamente para afrontar sus próximos compromisos y mantener sus opciones de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

En resumen…