El delantero uruguayo deja atrás su martirio, por lo que puede volver a ser convocado contra Antofagasta por la Copa Chile.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando Octavio Rivero sumó minutos por última vez con la camiseta de Universidad de Chile, cuando entró al final del encuentro donde anotó un tanto en la victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido.

Ese duelo en el Estadio Nacional se pensaba que marcaba su regreso definitivo, aunque tras esto, sólo fue a la banca ante La Serena (13 septiembre), para no volver a aparecer.

Esto hasta ahora, porque los azules por primera vez en varias semanas pudieron volver a contar con Octavio Rivero en el entrenamiento de esta jornada en el Centro Deportivo Azul.

Octavio Rivero en su última celebración por la U. Foto: U de Chile

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La U suma un delantero con Octavio Rivero

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes contaron los detalles del regreso de Octavio Rivero, con miras al compromiso ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile.

“El uruguayo regresó esta jornada a los entrenamientos de manera normal con todos sus compañeros, donde la U gana un refuerzo para las últimas fechas de competencia“, explican.

El delantero venía sólo realizando trabajo diferenciado en el Centro Deportivo Azul, lo que lo llevó a no ser convocado en los duelos por la Copa Chile ni por el torneo.

Por lo mismo, ahora queda en manos del técnico Fernando Gago si lo utiliza para el compromiso del miércoles ante Antofagasta, donde deberán remontar un 2-0 en el estadio Santa Laura.