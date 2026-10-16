Este viernes el plantel de Fernando Gago regresará a los trabajos pensando en la revancha ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile 2026.

Universidad de Chile volverá hoy viernes a los entrenamientos. Luego de algunos días libres, el equipo de Fernando Gago regresará al Centro Deportivo Azul para comenzar a trabajar con miras a la revancha ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile 2026.

El romántico viajero debe remontar el 2-0 sufrido en la ida jugada en el Calvo y Bascuñán, razón por la cual estas jornadas deben ser aprovechadas al máximo para que el equipo encuentre su mejor versión.

Y ojo, que hay tres jugadores que se tomaron bastante en serio eso, ya que a pesar de los días libres que dio Gago, de igual manera han estado entrenando toda esta semana en el CDA.

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Tres jugadores en Universidad de Chile entrenan a pesar de los días libres

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, este listado es encabezado por Charles Aránguiz. El Príncipe ha dosificado bastante en este semestre, priorizando los partidos por la Liga de Primera. Sin ir más lejos, en la derrota por 2-0 ante Antofagasta no jugó, cosa que podría cambiar para la vuelta.

Octavio Rivero sigue entrenando en estos días para estar a la par de sus compañeros en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Otro que dijo presente en estos días en el CDA fue Bianneider Tamayo, quien hace poco volvió al club tras estar defendiendo a su selección venezolana. Ante Ñublense no vio acción y espera ser considerados para este choque por Copa Chile.

Por último está el Octavio Rivero. El uruguayo lleva tres semanas entrenando para alcanzar el nivel de sus compañeros y así por fin ya integrarse al 100% en el equipo de Gago, quien podría tenerlo considerado para la revancha ante los Pumas.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile y Antofagasta?

Azules y Pumas se volverán a ver las caras el miércoles 21 de octubre a las 19:30 horas. A falta de una oficialización, este duelo se jugará en El Teniente de Rancagua.

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En síntesis