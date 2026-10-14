Los azules sólo entregaron puntos en el Superclásico y con U. de Concepción, que la tendrían en una lucha que ahora lamentan.

Universidad de Chile volvió a tomar un impulso en la temporada, luego de la goleada conseguida ante Ñublense por 6-0, en un duelo jugado el lunes en el estadio El Teniente de Rancagua, por la Liga de Primera 2026.

Un resultado que le permitió achicar a nueve puntos la diferencia que le lleva Colo Colo en la tabla de posiciones en la pelea por el título, además de escapar tres unidades de Universidad Católica (no jugó su partido) por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

Una segunda rueda donde el plantel de Fernando Gago se impone como el equipo que más ha sumado puntos, pero donde también ha dejado escapar unos increíbles como ante la U. de Concepción, que suma tan sólo una victoria que fue ante los azules.

La U necesita seguir sumando en todo lo que queda de torneo y que Colo Colo siga perdiendo puntos. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también La diferencia que le sacó U de Chile a U Católica en la pelea por el Chile 2 a Copa Libertadores

Los lamentos por la primera rueda, el Superclásico y el golpe de Universidad de Concepción

Universidad de Chile sabía que si quería meter presión a Colo Colo debía ganar todo en la segunda rueda, algo que ha logrado de manera parcial, porque, pese a ser el que más ha sacado puntos, de igual forma registra dos derrotas.

Estas fueron en el Superclásico y ante Universidad de Concepción, que la habrían dejado en una posición expectante para pelear verdaderamente el título con los albos en la parte alta.

De los nueve partidos jugados en la segunda parte de la temporada en el torneo, la U acumula siete triunfos y dos derrotas, mientras que no ha conseguido empates.

Son 21 puntos sumados por el equipo de Fernando Gago que lo ponen en lo más alto, si sólo se considera la segunda rueda, seguido por Deportes Concepción con 18 unidades, los mismos que Colo Colo que tiene la celebración lista para levantar la corona.

Por su parte, en esa lucha, el equipo de Fernando Ortiz acumula cinco victorias, tres empates y una derrota, que fue la goleada del último fin de semana por 5-2 ante Coquimbo Unido.

En ese sentido, los lamentos de la U se acumulan desde la primera rueda, con derrotas y empates insólitos, además que, de haber derrotado a los albos, estarían solo a tres puntos, algo que da para pensar en los hinchas.

ver también La calculadora que sacan los hinchas de U de Chile para ganarle el campeonato a Colo Colo

Mira la tabla de posiciones de la segunda rueda