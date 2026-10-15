El icónico carrilero derecho, quien jugó 339 partidos en Universidad de Chile, afina los últimos detalles de su despedida y recordó su experiencia de ser llamado a la selección de Argentina por Alejandro Sabella en 2012.

A mediados de 2012, Matías Rodríguez recibió un esperado y sorprendente llamado que le permitió vivir muy de cerca el talento de Lionel Messi. Cuando el lateral derecho era una temible arma ofensiva de la Universidad de Chile que dirigía Jorge Sampaoli.

Fue tal el impacto de Rodríguez que Alejandro Sabella lo convocó a la selección de Argentina. El fallecido director técnico incluyó al Mati en su lista para afrontar un duelo de las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014 frente a Ecuador en junio de ese año.

Y también estuvo para un amistoso ante el Scratch, además de ser citado de urgencia para jugar ante Chile en Santiago. En una visita que le hizo al programa Balong Radio, Rodríguez se refirió a esta experiencia. “Siempre que me preguntan cuál fue mi mejor año, yo digo 2012. Cuando te sale todo, le pegas con el ojo y sale bien”, introdujo el otrora carrilero en la antesala de su despedida.

Guillermo Marino celebra junto a Matías Rodríguez el título azul ante O’Higgins en 2012. Fue el tricampeonato de la U de Sampaoli en el fútbol chileno. (Andrés Piña | Photosport).

“O tomas una mala decisión en la cancha y sale bien. Ese año fue buenísimo. Llegué a la selección, lo que se habló en la previa. Decían que me querían citar para cortarme la posibilidad en Chile. Se decían tantas cosas que tuve más ganas de seguir esa senda” manifestó Rodríguez, quien fue ganador de cuatro Campeonatos Nacionales en el Romántico Viajero.

Universidad de Chile llegó a la semifinal de la Copa Libertadores 2012 ante Boca Juniors, que ganó la serie. (Martin Thomas | Photosport).

También fue parte del equipo que levantó la Copa Sudamericana en 2011. “Me sirvieron mucho los objetivos a corto plazo que me ponía con Beccacece, partido a partido. No sé si lo hacen muchos, pero decía que el domingo tenía que sacar tres centros y volver. Así me fui potenciando”, contó Rodríguez.

En eso fue que Manuel de Tezanos le preguntó por su experiencia junto a Messi. “El otro día que se despidió de la selección se me salieron unas lágrimas de esas que quieres contener”, reconoció el exjugador de la Sampdoria de Italia y el Gremio de Brasil.

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Matías Rodríguez admite que lloró con la despedida de Lionel Messi

Para Matías Rodríguez evidentemente fue especial ser parte de la selección de Argentina, donde no sólo compartió con Lionel Messi. Peleó el puesto con Pablo Zabaleta en aquel plantel donde también estuvo Fernando Gago, hoy director técnico de Universidad de Chile.

Matías Rodríguez en aquella concentración de la selección de Argentina.

Por cierto, estar con La Pulga fue algo inolvidable. A casi 15 años de eso, todavía lo recuerda con nitidez. “Recién con su despedida le tomé el peso de que había entrenado con él, estuve en un camarín, en un avión y había sido compañero de él”, repasó el Mati Rodríguez.

Lionel Messi en ese amistoso ante Brasil donde Matías Rodríguez fue suplente. (Rich Schultz/Getty Images).

“Lo que hace en la cancha lo hacía en los entrenamientos también. Veías que estaba paradito, pero cambiaba el ritmo y ganaba el partido. Como persona súper bien, súper normal. Disfruté lo poco que conversamos, yo era el nuevo. Es muy difícil transmitir lo que uno siente cuando está con uno de los ídolos del mundo”, sentenció el excarrilero de Deportes Melipilla, el último club que defendió en su laureada trayectoria, que contabilizó 339 partidos en Universidad de Chile.