Si bien el casildense estaba considerado en el partido, finalmente no podrá decir presente en La Florida.

Los hinchas de Universidad de Chile vivirán una fiesta con la realización de la despedida de Matías Rodríguez. Sin embargo, habrá un esperado invitado que no llegará: Jorge Sampaoli.

Rodríguez dejó una huella imborrable en el Romántico Viajero, ganando 8 títulos con el Bulla, incluyendo la Copa Sudamericana de 2011. Además, también disputó en dos oportunidades la semifinal de una Copa Libertadores. Incluso, llegó a la selección argentina gracias a su gran rendimiento.

¿Por qué no viene Jorge Sampaoli?

Cuando Matías Rodríguez anunció su encuentro de despedida, una de las grandes novedades fue que iba a asistir Jorge Luis Sampaoli. El entrenador campeón de Copa América con Chile está sin club, por lo que no habría impedimento. Claro que finalmente no podrá decir presente.

“Jorge Sampaoli lamentablemente tenía una gira programada. Intentó modificarla, pero se le trasladó unos días y no va a poder estar“, indicó Rodríguez a Cooperativa. De todos modos, sí dirá presente Sebastián Beccacece y varios ilustres.

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“Van a estar Osvaldo González, Marcos González, Pepe Rojas, el ‘Chelo’ Díaz, Charles Aránguiz, Gustavo Lorenzetti, Guillermo Marino, Diego Rivarola, Gustavo Canales, Juan Abarca, Paulo Magalhaes… toda la banda del 2011. También Mauricio Victorino, Waldo Ponce, Matías Caruzzo, Sergio Vargas y ojalá Luchito Musrri“, señaló Maticrack.

Matías Rodríguez primero estuvo entre 2010 y 2013 en los Azules, luego regresó entre 2015 y 2021. Jugó más de 300 partidos con la U en el pecho y este sábado 17 de octubre a las 17:00 horas tendrá su despedida de los hinchas. Las entradas se venden en Passline y los precios van desde los 10 mil pesos.

Sampaoli no podrá reencontrarse con los hinchas de la U. Imagen: Archivo

“Tuve la fortuna de estar en el lugar indicado, en la U desde 2010 hasta 2012, que fue una época demasiado linda la que me tocó vivir. Obviamente ganar la primera copa internacional para un club tan grande fue una satisfacción enorme y un sueño cumplido. Cuando uno inicia en el fútbol empieza a soñar con jugar en Primera, salir campeón, llegar a la selección o ganar títulos internacionales“, cerró Matías Nicolás Rodríguez.