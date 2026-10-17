Universidad de Chile vive un verdadero terremoto dirigencial con la salida de todo el directorio liderado por Cecilia Pérez, una vez que el liquidador Eduardo Godoy decidió llamar a una junta de accionistas para cambiar la mese de mando en Azul Azul. Todo en un momento decisivo para el plantel que encabeza el técnico Fernando […]

Universidad de Chile vive un verdadero terremoto dirigencial con la salida de todo el directorio liderado por Cecilia Pérez, una vez que el liquidador Eduardo Godoy decidió llamar a una junta de accionistas para cambiar la mese de mando en Azul Azul.

Todo en un momento decisivo para el plantel que encabeza el técnico Fernando Gago, que se juega la pelea en la Liga de Primera y la clasificación a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, un histórico de la U asegura que todo este problema puede repercutir efectivamente dentro de la cancha, donde se saca de la concentración y se pone en duda el proyecto a futuro al no saber quién llegará a liderar el club.

Fernando Gago tendrá que calmar a sus jugadores en la U.

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El peor momento para los cambios en la U

Fue Héctor Hoffens quien conversó con Redgol por le golpe dirigencial que recibió la plana mayor de Azul Azul, que, en aproximadamente un mes, tendrá que salir del directorio.

“Por su puesto que afecta a todo el mundo, nadie se puede excluir, porque la mente es muy fuerte. Si no tengo tranquilidad, no tengo seguridad, si no sé qué va a pasar en el futuro, no puedo rendir al máximo, no puedo ser eficiente”, comentó Hoffens.

“Es lamentable, la gente esta tuvo que tener criterio, en un mes se acaba el campeonato y para el 2027 hay que partir con todo nuevo, con esas decisiones que toma este síndico (liquidador)“, profundiza.

Por lo mismo, asegura que el plantel deberá lucha dentro de la cancha, pero con una presión extra y gratuita por parte de las decisiones: “La U es un atado de problemas, todo es difícil, por eso dicen que somos bien sufridos los hinchas y los jugadores de la U”.