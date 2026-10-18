El ex arquero e ídolo de la U se refirió al fin de la era Cecilia Pérez en la concesionaria y afirmó que "se acaba uno de los periodos más oscuros en la historia dirigencial del club".

Universidad de Chile se vio remecida la tarde de este viernes, luego que el liquidador de Azul Azul, Eduardo Godoy, comunicó oficialmente la remoción del actual directorio de la sociedad anónima, luego de la autorización que le dieron los acreedores de Sartor.

Con esto, la era de Cecilia Pérez como presidenta del cuadro laico en lugar del detenido Michael Clark llegó a su fin. Una decisión que fue celebrada por los hinchas e históricos del club, como es el caso de Sergio Bernabé Vargas, quien además trabajó para la concesionaria en la secretaría deportiva.

Fue tras la despedida de Matías Rodríguez en La Florida que Superman tomó la palabra y tuvo duras palabras para la directiva de Azul Azul, que a su juicio “carece de legitimidad” pues “el presidente que los había designado está preso por una cantidad de delitos”.

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Sergio Vargas aniquila a directorio de Azul Azul

“Era raro y extraño que estando quien los había designado preso, después de que estaba juzgado, probado y había una sentencia en relación a su libertad… quienes él había designado estuvieran manejando la institución“, expresó el otrora arquero del Bulla.

Junto con asegurar que “son muy buenas noticias para la U“, Sergio Vargas anhela que “de ahora en más se limpie el club, que venga gente honesta, transparente, que quiera a la institución, que quiera éxitos deportivos, que quiera el desarrollo y crecimiento institucional”.

Por último, Superman cerró su impresión de esta noticia afirmando que “es muy bueno lo que pasó, por lo menos dejar atrás este periodo negro que debe ser uno de los más oscuros en la historia dirigencial de la U, por las consecuencias de las acciones de quienes estaban en algún momento al mando de la institución”.

En síntesis