Luego de revisar la cancha tras BTS, la dirigencia tiene una evaluación negativa, lo que se suma a otros show que se realizarán en Ñuñoa.

Universidad de Chile ha tenido problemas con su localía en los últimos compromisos, tal como pasará esta semana donde recibirá a Deportes Antofagasta en el estadio Santa Laura por los cuartos de final en la Copa Chile 2026.

En ese sentido, tenían la ilusión de poder recibir el próximo lunes a Everton en el Estadio Nacional, por una nueva fecha trascendental en la Liga de Primera 2026, pero vieron frustradas sus intenciones.

Esto, porque una vez que se destapó el césped, con la salida del escenario y la carpeta tras los tres megaconciertos de BTS, en la U aseguran que la cancha no está en buenas condiciones.

Así quedó la cancha del Estadio Nacional tras BTS. Foto: IND.

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La U no podrá recibir a Everton en el Nacional

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes contaron detalles de una revisión que realizó la dirigencia de Universidad de Chile al Estadio Nacional, una vez que se liberó la cancha.

“Fue a primera hora que la dirigencia de Azul Azul llegó al Estadio Nacional, de manera de ver en el lugar los trabajos de la productora por retirar toda la escenografía de BTS”, explican.

“Pero la inspección realizada esta jornada salió negativa para las aspiraciones, por lo que se deberá buscar escenario, siendo el más a la mano el estadio Santa Laura, tal como pasará ante Antofagasta por la Copa Chile”, destacan.

Pese a que el IND entregó un comunicado favorable por el estado de la cancha del Nacional, la U no quedó conforme, por lo que buscarán otro escenario para recibir a los ruleteros.

La U recibó a Ñublense en Rancagua en su último partido del torneo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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¿Cuándo puede volver la U al Estadio Nacional?

Universidad de Chile podría demorar su regreso al Estadio Nacional, teniendo en cuenta que tras Everton, donde no podrán ser locales en Ñuñoa, afrontarán el Clásico Universitario como visitantes en el Claro Arena.

Ese fin de semana, el principal reducto del país tendrá otros shows que ya están agendados como el de Iron Maiden el 31 de octubre y 1 de noviembre, que también mantendrán la preocupación de la cancha.

Tras esto se viene la Teletón, los días 6 y 7 de noviembre, con el show de cierra en el Estadio Nacional, mientras que la U está agendada para el día siguiente para recibir a Cobresal, por lo que o se cambia la fecha o volverá a mover la localía.

Luego la U tendrá dos duelos como visitante, ante O’Higgins (22 noviembre) y Deportes Concepción (29 noviembre) y cierra todo en el Nacional ante Unión La Calera el 6 de diciembre.

Así quedó la cancha del Estadio Nacional: