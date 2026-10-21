La ausencia a los entrenamientos encendió alarma por el entrenador, aunque cercanos confirman a Redgol lo sucedido.

Las alarmas nuevamente se encendieron por la salud del técnico Fernando Díaz, quien se ausentó de los últimos entrenamientos de Deportes Concepción, en algo que preocupó a los hinchas.

Si bien ya se confirmaban algunos problemas que le impidieron estar con sus jugadores, Redgol pudo conocer en detalles lo que le pasó al entrenador nacional.

En ese sentido, nos detallaron de la operación de emergencia a la cual fue sometido el técnico del León de Collao, pero que ya está bien en recuperación en su casa.

Fernando Díaz preocupó al fútbol chileno. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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“Fernando Díaz se recupera en su casa”

Fernando Díaz causó preocupación en todo el fútbol chileno, haciendo revivir sus complicaciones de salud que tuvo en Coquimbo Unido y que lo alejaron por meses de las canchas.

Pero fue desde Concepción donde cercanos al técnico contaron a Redgol qué había pasado, con un llamado a la calma: “Tuvo una descompostura y ayer lo operaron, le sacaron la vesícula”.

Si bien este fin de semana visitarán a Deportes La Serena al mando de la Vieja Reinoso, su ayudante técnico, desde su entorno aclaran que ya está mejor y con las ganas de regresar.

“Pero ya está bien, ya salió del sanatorio, está en su casa y yo creo que mañana o pasado ya se va a reintegrar a los entrenamientos, pero está bien“, destacaron por el entrenador.