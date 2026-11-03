Tras la victoria ante Palestino, el técnico lila conversó con RedGol donde valoró conseguir con cuatro fechas de antelación la permanencia en Liga de Primera.

Luego de una pésima primera mitad de temporada, que lo tuvo en puestos de descenso, Deportes Concepción consiguió revertir su suerte y logró, con cuatro fechas de antelación, consiguió su permanencia en Liga de Primera para el 2027.

Y lo hizo tras la victoria por 1-0 con Palestino para acabar con una mala racha de cuatro juegos sin ganar, lo que incluso les permite estar en la pelea por copas internacionales. Todo mérito del trabajo que realizó en poco más de cinco meses el técnico Fernando Díaz.

Por ello, el estratega de Concepción atendió el llamado de RedGol para celebrar el cumplimiento del principal objetivo que tenía como club para este año. “Si bien es cierto, futbolísticamente hacía mucho rato que ya nosotros no estábamos pensando en el descenso, ahora ya matemáticamente no hay ningún problema, mucho antes de lo esperado“, afirmó el Nano.

“Es muy importante para la gente de Concepción saber que ya está absolutamente determinado que va a seguir en Primera División, porque había un temor inicial (…) Afortunadamente este club, la gente de acá que es una maravilla, se merecía estar nuevamente otro año más en Primera”, añadió Díaz.

Fernando Díaz cumple su primer objetivo en Concepción

Sobre la victoria ante Palestino como local, con gol de Fausto Grillo, el ex arquero comentó que “volvimos al triunfo, que nos permite estar por nuestro rendimiento de la segunda rueda dentro de los mejores. Y eso hace que ahora estemos buscando la opción de jugar una copa internacional“.

Una alegría para Fernando Díaz, después de pasar por compliaciones de salud que según comentó a RedGol “fue algo muy sencillo que, que hizo que a los tres días yo estaba ya entrenando y estando en el partido también acompañando a los jugadores y a la hinchada del Conce”.

Incluso, el Nano aclara que este tema fue menos grave que lo que vivió en Ecuador, donde “tuve un choque y terminé con tres fracturas craneanas, pero imagínate después que pasé eso, lo demás ya parece, parece un chiste nomás. Ahora fue algo casi normal en todos los hombres”.

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Los números del Nano en los lilas

Desde su llegada a Deportes Concepción, el 25 de mayo de este año, hasta la actualidad, Fernando Díaz registra un rendimiento del 62.5 por ciento, gracias a sus 13 triunfos, cuatro empates y siete derrotas entre los tres torneos locales que disputó.

En síntesis