El "León de Collao" volvió al triunfo después de cuatro fechas y sigue viva en su lucha por copas internacionales acercándose a dos puntos de los árabes.

El cierre de la jornada 26 en Liga de Primera nos presentaba un duelo de necesitados entre Deportes Concepción, que venía de cuatro fechas sin conocer de triunfos, y un Palestino que hace tres jornadas no sumaba de a tres puntos.

La esponjosa cancha del Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo fue el escenario de este duelo clave para las pretensiones de ambos clubes de meterse en copas internacionales, donde una victoria lila acortaba la distancia y encendía esa pelea para las últimas cuatro jornadas.

Y así no más fue, Concepción aprovechó un tiro libre por derecha de Mario Sandoval para el pivoteo de Joaquín Larrivey y la definición del central argentino Fausto Grillo en el minuto 35 para sumar un valioso triunfo por la cuenta mínima ante Palestino, que les da vida.

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¿Cómo quedan Concepción y Palestino en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, el León de Collao escala hasta la novena posición de la clasificación con 35 puntos, y está prácticamente salvado de descender pues su distancia con los puestos de descenso es de 12 puntos y tiene mejor diferencia de goles que Universidad de Concepción, hoy penúltimo con 23.

No conforme con todo lo anterior, el cuadro lila quedó a tres unidades de Palestino, que con la derrota se mantiene en la sexta ubicación con 38 y ocupa el último puesto clasificatorio para la próxima Copa Sudamericana. Aunque acumula cuatro juegos consecutivos sin vencer.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, ambos equipos jugarán este sábado 7 de noviembre. A las 15:00 horas, los árabes visitarán a Deportes La Serena en La Portada. Mientras que a las 17:30 horas, Concepción hará lo propio en Viña del Mar contra Everton.