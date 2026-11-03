Matías Claro, presidente de Cruzados, dejó en claro que no irán a la ANFP por los gestos de ambos jugadores azules tras el clásico universitario del pasado sábado.

El clásico universitario del pasado domingo terminó con polémica luego que dos jugadores de Universidad de Chile se retirarán del campo de juegos del Claro Arena realizando polémicos gestos contra Católica.

Hablamos de Marcelo Morales y Eduardo Vargas, quienes se fueron buscando calentar a los hinchas rivales. Y es que el lateral se mandó un gesto de “frío”, mientras que el atacante apuntó el escudo de la U.

Ambos jugadores podrían ser perfectamente sancionados por esta actitud. Sin ir más lejos, basta con ver lo que le pasó a Javier Correa por una situación similar hace unos meses. Aunque para eso, es clave que el club afectado tome la riendas del asunto y denuncie lo sucedido.

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Católica elige no denunciar a Universidad de Chile

Al respecto uno que alzó la voz fue Matías Claro, presidente de Cruzados, quien en el marco del GO Sports Summit dejó en claro que como club no piensan denuncia a los azules por los gestos de Morales y Vargas.

Eduardo Vargas apuntó a la U de su camiseta tras perder el clásico con Universidad de Chile. | Foto: La Voz Azul.

“Hay una parte de la idiosincrasia del fútbol. Nosotros no queremos entrar en ese juego. Sí hay que tener cuidado cuando los jugadores incitan al público, porque después se generan actos de violencia, que no es lo que queremos”, afirmó Claro.

Para cerrar, el dirigente aseguró que “yo creo que el club de la Universidad de Chile y la ANFP tendrán que hacerse responsables de eso. Si al final hacen esos gestos, es porque lo estaban pasando mal después de haber perdido el partido”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules jugarán la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta este jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe recordar que la U debe remontar el 2-0 en contra de la ida.

En tanto por la Liga de Primera 2026 el romántico viajero enfrentará a Cobresal el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente.

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En síntesis