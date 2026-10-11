El presidente de Cruzados anunció una renovación importante en el plantel de la UC.

Universidad Católica ya comienza a planificar la temporada 2027 y su presidente, Matías Claro, adelantó que se vienen cambios importantes en el plantel cruzado.

En conversación con TNT Sports, el dirigente explicó quela prioridad será conformar un equipo competitivo para afrontar los desafíos del próximo año, especialmente pensando en los torneos internacionales.

El nuevo gerente deportivo evaluará la continuidad de Daniel Garnero.

El nuevo gerente deportivo tendrá la última palabra

“Esperamos planificar de la mejor manera el año 2027 y queremos darle un impulso muy grande a la competitividad del plantel”, señaló Claro, que también recordó que a la UC todavía le quedan siete partidos importantes en el Campeonato Nacional.

Uno de los factores que marcará la planificación será la llegada de un nuevo gerente deportivo, quien asumirá un papel clave en la conformación del equipo y en las decisiones sobre el cuerpo técnico.

Actualmente, Universidad Católica tiene 14 futbolistas cuyos contratos expiran, por lo que existen conversaciones con representantes de algunos jugadores. Pero ojo, porque las definiciones finales quedarán en manos de la nueva estructura deportiva.

“Para el nuevo gerente deportivo, una de sus primeras prioridades es evaluar la situación del cuerpo técnico. Eso define de manera muy importante cuál es el perfil de jugadores que vamos a buscar”, explicó el presidente.

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¿Qué pasará con Daniel Garnero en la UC?

Otro de los temas pendientes es la continuidad de Daniel Garnero, cuyo contrato termina el 31 de diciembre de 2026.

Aunque Claro manifestó tranquilidad respecto al futuro del equipo, dejó en claro que la evaluación del entrenador será parte de las primeras tareas del nuevo gerente deportivo.

Pese a los cambios que se avecinan, el timonel cruzado se mostró confiado en la capacidad del club para armar un equipo competitivo.

“Si bien va a haber una renovación importante de plantel, vamos a poder tener uno muy competitivo para el año 2027”, afirmó.

En resumen…