Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Con Gabriel Suazo en cancha: Sevilla sufre agónico empate con Levante en guerra de goles

El defensor chileno disputó los 90 minutos en la emocionante igualdad que se dio en Valencia, donde no pueden volver a los triunfos en La Liga.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Gabriel Suazo fue titular en empate del Sevilla en La Liga.
© Getty ImagesGabriel Suazo fue titular en empate del Sevilla en La Liga.

En su vuelta a la actividad con el Sevilla luego de su paso por la Selección Chilena, el defensor Gabriel Suazo volvió a ser titular en su equipo que no pudo llevarse el triunfo en casa del Levante y firmó un emocionante 3-3, en el cierre de la jornada 8 en La Liga.

A pesar del desgaste propio de la fecha FIFA, el lateral izquierdo se mostró a disposición del técnico Luis García Plaza, quien confió en él para volver a darle la cinta de capitán y mantenerlo en el campo de juego durante los 90 minutos.

Sevilla estuvo dos veces en ventaja. Primero por 2-0, con goles del escocés Robbie Ure (13′) y el portugués Félix Correia (54′). Allí, Levante igualó con Iván Romero (57′) y Adrián De la Fuente (90+2′). A los 90+5′, Isaac Romero volvió a darle ventaja al equipo de Suazo, pero en los 90+10′ lo empató Ifeayni Ndukwe.

¿Cómo queda el Sevilla de Suazo en la Tabla?

Con este empate de visita, el equipo del Gabi escala hasta la quinta posición del fútbol español con 14 puntos, en base a cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, mientras que su rival valenciano sale de puestos de descenso y queda 17° con seis unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la novena jornada de La Liga, el Sevilla de Gabriel Suazo visitará nada menos que al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 18 de octubre desde las 16:00 horas.

Gabriel Suazo deja potente mensaje tras la gira de La Roja: “Los momentos difíciles también construyen”

ver también

Gabriel Suazo deja potente mensaje tras la gira de La Roja: “Los momentos difíciles también construyen”

Los números de Gabi en la temporada

El defensor chileno disputó hasta el momento todos los minutos del cuadro andaluz en la competencia, con un total de 540, en los que recibió dos tarjetas amarillas.

Lee también
Suazo se alza como gran líder de la Roja: "Los momentos difíciles..."
Internacional

Suazo se alza como gran líder de la Roja: "Los momentos difíciles..."

¿Era roja? El golpe a Suazo que encendió a La Roja
Selección Chilena

¿Era roja? El golpe a Suazo que encendió a La Roja

"Ni fueron 10 segundos": Gabriel Suazo explica pelea de Núñez y Cepeda
Selección Chilena

"Ni fueron 10 segundos": Gabriel Suazo explica pelea de Núñez y Cepeda

Marcelo Morales regresa en Chile gracias a expulsión de Gabriel Suazo
Selección Chilena

Marcelo Morales regresa en Chile gracias a expulsión de Gabriel Suazo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo