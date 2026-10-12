El defensor chileno disputó los 90 minutos en la emocionante igualdad que se dio en Valencia, donde no pueden volver a los triunfos en La Liga.

En su vuelta a la actividad con el Sevilla luego de su paso por la Selección Chilena, el defensor Gabriel Suazo volvió a ser titular en su equipo que no pudo llevarse el triunfo en casa del Levante y firmó un emocionante 3-3, en el cierre de la jornada 8 en La Liga.

A pesar del desgaste propio de la fecha FIFA, el lateral izquierdo se mostró a disposición del técnico Luis García Plaza, quien confió en él para volver a darle la cinta de capitán y mantenerlo en el campo de juego durante los 90 minutos.

Sevilla estuvo dos veces en ventaja. Primero por 2-0, con goles del escocés Robbie Ure (13′) y el portugués Félix Correia (54′). Allí, Levante igualó con Iván Romero (57′) y Adrián De la Fuente (90+2′). A los 90+5′, Isaac Romero volvió a darle ventaja al equipo de Suazo, pero en los 90+10′ lo empató Ifeayni Ndukwe.

¿Cómo queda el Sevilla de Suazo en la Tabla?

Con este empate de visita, el equipo del Gabi escala hasta la quinta posición del fútbol español con 14 puntos, en base a cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, mientras que su rival valenciano sale de puestos de descenso y queda 17° con seis unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la novena jornada de La Liga, el Sevilla de Gabriel Suazo visitará nada menos que al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 18 de octubre desde las 16:00 horas.

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Los números de Gabi en la temporada

El defensor chileno disputó hasta el momento todos los minutos del cuadro andaluz en la competencia, con un total de 540, en los que recibió dos tarjetas amarillas.