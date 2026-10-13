Pronósticos Roma vs Real Madrid: La Loba quiere dar la sorpresa ante el Merengue

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para el partido Roma vs Real Madrid por la Champions League. Análisis, cuotas y datos clave del duelo.

Presentamos los pronósticos para el Roma vs Real Madrid, un duelo clave por la segunda jornada de la UEFA Champions League.

El encuentro se disputará este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico de Roma. La Loba busca hacer valer su localía ante uno de los grandes favoritos del torneo, en un partido que promete ser intenso y con muchas emociones.

Nuestros picks Pronósticos: Roma vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Empate Aunque el Real Madrid tiene un gran historial ante rivales italianos, su irregularidad como visitante invita a la cautela. La Roma viene de competir contra el Inter y el empate resulta una opción atractiva. 1xbet 4.00 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí + Total de goles: Más de 2.5 La Roma suma ocho goles en sus tres partidos oficiales como local, mientras que el Real Madrid promedia 2,33 tantos por encuentro. Además, esta combinación se cumplió en siete de los últimos nueve duelos de Champions del conjunto merengue. 1xbet 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Roma vs Real Madrid

La Roma llega invicta esta temporada tras siete partidos en todas las competiciones, aunque viene de empatar 0-0 contra el Como.

llega invicta esta temporada tras siete partidos en todas las competiciones, aunque viene de empatar 0-0 contra el El R eal Madrid ha ganado 20 de sus últimos 22 enfrentamientos contra equipos italianos, incluyendo su victoria por 2-1 sobre el Inter en la primera jornada.

ha ganado 20 de sus últimos 22 enfrentamientos contra equipos italianos, incluyendo su victoria por 2-1 sobre el en la primera jornada. Pese a su favoritismo, el Madrid solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos como visitante en la Champions League .

. Kylian Mbappé, con 27 años y 298 días, podría convertirse en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Champions League, superando el récord de Lionel Messi.

Cuotas 1X2 Cuotas: Roma vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xBet Roma 4.75 1xBet Empate 4.00 1xBet Real Madrid 1.85 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Roma vs Real Madrid

La Roma ha tenido un sólido comienzo de temporada, manteniéndose invicta en siete encuentros. En su debut en Champions, rescataron un valioso empate 1-1 como visitantes ante el Fenerbahce. El equipo italiano es especialmente fuerte en casa, donde ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos en este torneo, y buscará aprovechar esa fortaleza.

Por su parte, el Real Madrid llega con la confianza de haber vencido al Inter en la primera fecha. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa genera dudas, ya que las dos derrotas de esta temporada han sido en condición de visitante. Además, los Blancos han perdido tres de sus últimos cinco partidos de Champions lejos del Bernabéu.

Nuestra apuesta segura: Empate

A pesar del impresionante récord del Real Madrid contra rivales italianos, las cuotas ofrecidas por su victoria parecen bajas considerando su irregularidad como visitante. La Roma, que recientemente empató con el Inter, ha demostrado que puede competir contra los mejores. Además, las dos derrotas del Madrid esta temporada fueron fuera de casa. Un empate no sería un mal resultado para ninguno de los dos equipos en esta etapa, lo que convierte esta cuota en una opción muy atractiva.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Empate – 4.00 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles

La Roma ha demostrado un gran poder ofensivo esta temporada, especialmente en el Stadio Olimpico, donde ha marcado ocho goles en sus tres partidos oficiales. El Real Madrid también es una amenaza constante en ataque, promediando 2.33 goles por partido. La defensa merengue ha sido vulnerable de visita, sin lograr mantener su arco en cero en partidos oficiales fuera de casa bajo el mando de Mourinho. Esta apuesta se cumplió en siete de los últimos nueve partidos de Champions del Madrid, lo que sugiere un duelo con varios goles.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.61 en 1xbet

Además de estos picks para el encuentro, en RedGol también podrás encontrar la guía sobre cómo apostar en la Champions League: un artículo con todos los detalles para estar más informado a la hora de pensar en una jugada.

Alineaciones probables en Roma vs Real Madrid

Roma: Gollini, Hermoso, Mancini, N’Dicka, Wesley, De Roon, Kone, Molina, Dybala, Soule, Malen.

Gollini, Hermoso, Mancini, N’Dicka, Wesley, De Roon, Kone, Molina, Dybala, Soule, Malen. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella, Tchouameni, Valverde, Vinicius Junior, Bellingham, Guler, Mbappe.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Roma vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Roma vs Real Madrid?

El Real Madrid es el favorito según las cuotas, pero su irregular rendimiento como visitante en la Champions League hace que el partido sea más abierto de lo que parece.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el miércoles 14 de octubre a las 17:00 horas (hora de Chile) en el Stadio Olimpico de Roma. La información sobre la transmisión televisiva será confirmada próximamente.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 4.00 por el empate ofrece un valor significativo, considerando el sólido registro de la Roma en casa y las dificultades recientes del Real Madrid como visitante en Europa.

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