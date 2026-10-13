No hay caso: Final de la Copa de la Liga sufre nueva postergación

La definición entre Coquimbo Unido y O’Higgins cambia de fecha por el aluvión que afectó la comuna de Las Condes.

Una nueva polémica suma la final de la Copa de la Liga. Esto porque ahora se indica que el partido será reprogramado tras el aluvión que afectó la comuna de Las Condes, zona donde se ubica el Estadio Claro Arena. Justamente el recinto que sería el que iba a recibir la definición del torneo.

Tras varias idas y vueltas, finalmente se había dicho que Coquimbo Unido y O’Higgins disputarían la final del torneo el 16 de octubre a las 20:30 horas. Sin embargo, esto cambió por los graves daños que se registran en la zona donde se ubica el estadio de Universidad Católica.

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Según reporta ADN Deportes, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana indicaron que es “imposible” realizar el partido entre Coquimbo y O’Higgins.

¿El motivo? Los operativos por el aluvión, la conmemoración del estallido social y los conciertos de BTS. Por lo que no habría personal suficiente para una final del fútbol chileno.

El Claro Arena no recibió el visto bueno para la final de la Copa de la Liga

Cabe consignar que se había predispuesto un aforo de 16 mil personas, donde se dividía en 8 mil para cada equipo. Incluso hinchas tanto de Coquimbo como de O’Higgins ya habían adquirido sus tickets y se esperaba un lleno total para este viernes.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

Ahora resta conocer la oficialización de la nueva fecha para la disputa de la final de la Copa de la Liga. El medio citado incluso indicó que se desestimó la opción de Santa Laura, por lo que no se jugará este 16 de octubre.

Ahora la otra opción es en regiones, pero esto también se ve lejano. Para peor, la Liga de Primera no se juega este fin de semana justamente por la definición del “nuevo torneo”. ¡Insólito!

¿Cuál es el premio de la Copa de la Liga?

El nuevo torneo creado durante este 2026 entrega un suculento premio para el campeón. Es que además de la logia de ganar por primera vez la Copa de la Liga, se suma la entrega del cupo como Chile 3 para disputar la Copa Libertadores 2027.

Además permite un pasaje directo a la disputa de la Supercopa del próximo año. Torneo que sería a principio de temporada y que contempla la participación del campeón y subcampeón de la Liga de Primera, y el campeón de la Copa Chile.